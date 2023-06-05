Первый канал покажет концерт военно-патриотического фестиваля "Своих не бросаем" 12 июня

Участие в нем примут Юлия Чичерина, Сергей Бобунец, Джанго, Ольга Кормухина, группы "7Б", "Ва-банкъ", "Серьга", Южно-Сахалинский камерный оркестр, а также артисты из Донецкой и Луганской народных республик

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Гала-концерт военно-патриотического фестиваля "Своих не бросаем" покажут на Первом канале 12 июня. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе вещателя.

"Премьера - гала-концерт Всероссийского музыкального патриотического фестиваля "Своих не бросаем" 12 июня в 15:50 на Первом канале", - говорится в сообщении.

Участие в концерте примут Юлия Чичерина, Сергей Бобунец, Джанго, Ольга Кормухина, группы "7Б", "Ва-банкъ", "Серьга", Южно-Сахалинский камерный оркестр, а также артисты из Донецкой и Луганской народных республик - "Собор" (ЛНР), Аким Апачев (ДНР), Наталья Качура (ДНР) и другие. Ведущими выступят Юлия Барановская и Влад Маленко.