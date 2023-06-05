Умерла актриса Лилита Озолиня, исполнившая главную роль в сериале "Долгая дорога в дюнах"

Ей было 75 лет

ВИЛЬНЮС, 5 июня. /ТАСС/. Латвийская актриса Лилита Озолиня, известная как исполнительница главной роли в советском сериале "Долгая дорога в дюнах" (1980-1981), умерла в возрасте 75 лет. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении театра "Дайлес", в труппе которого Озолиня прослужила более 50 лет.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 5 июня неожиданно скончалась Лилита Озолиня (19.11.1947 - 05.06.2023)", - сообщили в "Дайлесе". Талант и интеллект актрисы "определяли облик" театра на протяжении более полувека, а ее личность "породила легенду, которая стала неотъемлемой частью канона" этой культурной организации, отметили в театре.

Лилита Озолиня родилась в 1947 году в Риге. В 1966 году присоединилась к труппе Художественного театра им. Яна Райниса, который сейчас известен как театр "Дайлес". Активно снималась в кино, наибольшую известность у массового зрителя получила благодаря ролям в фильмах советско-латвийского режиссера Алоиза Бренча. Неоднократно становилась лауреатом престижных премий в области театра и кинематографа, в числе которых Государственная премия СССР (1983 год, за главную роль в сериале Бренча "Долгая дорога в дюнах"), премия имени Вии Артмане с формулировкой "За вклад в латвийское кино" (2000 год) и другие награды.