В Аргентине более 70 человек прочитали отрывки из "Евгения Онегина" ко Дню русского языка

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июня. /ТАСС/. Более 70 аргентинцев и российских соотечественников прочитали отрывки из "Евгения Онегина" по случаю Дня русского языка, который отмечается 6 июня в день рождения Александра Пушкина. Об этом сообщила в понедельник председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) южноамериканской республики Сильвана Ярмолюк.

"Более семидесяти участников, в том числе учителя [русского языка] и их ученики, записали видеоролики с декламацией отрывков из произведения великого русского поэта Александра Пушкина "Евгений Онегин". Это было приурочено к Международному дню русского языка, который отмечается ежегодно 6 июня в день рождения поэта, и Дню России, который отмечается 12 июня", - сказала она журналистам.

По словам Ярмолюк, впервые проект "Мы читаем…" в Аргентине провели в 2019 году по инициативе театра "Сновидения", созданного российскими соотечественниками в городе Мар-дель-Плата. "Проект "вышел за пределы" театра, к нему присоединились другие организации российских соотечественников при поддержке КСОРС, а затем и наши соотечественники со всей Латинской Америки", - добавила она.

В рамках проекта уже вышли видеоролики с чтением произведений не только Пушкина, но и Александра Твардовского, Роберта Рождественского, Федора Достоевского и Марины Цветаевой. "Они дают нашим аргентинским детям, внукам и студентам возможность на практике ощутить красоту русского слова, а также познакомиться с богатым литературным наследием России", - отметила Ярмолюк.

Видеоролики с чтением "Евгения Онегина" были опубликованы на YouTube-канале программы Pax Russica ("Русский мир"), которая выходит на аргентинской радиостанции "Радио ребельде".