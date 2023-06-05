В Махачкале прошла премьера дагестанского фильма "Снова в горы"

Прокат картины планируют провести по всей стране

МАХАЧКАЛА, 5 июня. /ТАСС/. Закрытый показ первого дагестанского художественного фильма "Снова в горы", прокат которого планируют провести по всей стране, прошел в Махачкале. Предварительный показ пройдет в нескольких городах республики, сообщил ТАСС директор картины Султан Айгази в понедельник.

"Созданием кино занималась производственная дагестанская студия Джи-медиа. Предварительный прокат фильма пройдет в 10 городах республики. У картины уже есть предложения для широкого проката по стране и по продаже на интернет-ресурсах", - сообщил Айгази в кулуарах закрытого показа картины.

По сюжету фильма главные герои планируют снять рекламный ролик для швейцарского курорта, не выезжая за пределы страны. Съемки проходили в живописных локациях региона, в том числе на Сулакском Каньоне и песчаном бархане Сарыкум.

"Все было необычно, ввиду того что это первый такой дебют для дагестанского кино, <...> съемочная группа, продюсерский состав, административная составляющая росла и росла. На данный момент, после такого огромного опыта, который они приобрели, кино пойдет быстрее, удачливее и профессиональнее", - поделился один из главных актеров фильма Денис Мелешко.

По его словам, во время съемок картины группе пришлось столкнуться со сложностями, возникших из-за непогоды. В частности, из-за непрекращающихся дождей были сдвинуты съемки в Табасаранском районе Дагестана.