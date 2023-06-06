Московский симфонический оркестр даст финальный концерт сезона

Он состоится 11 июня в концертном пространстве "Зарядье"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Финальный концерт сезона 2022-2023 года Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) состоится 11 июня в новом концертном пространстве "Зарядье", сообщила пресс-служба оркестра.

"В финальной программе цикла солисты МГАСО представят три основных типа оркестровых инструментов. Антон Булкин (концертмейстер группы виолончелей), Евгений Соловей (концертмейстер группы кларнетов) и Даниил Цветков (концертмейстер группы клавишных) подарят слушателям удивительное звучание двух произведений", - говорится в сообщении.

Начало концерта запланировано на 15:00. В его программе - Соната для виолончели и фортепиано соль минор, ор. 19 Сергея Рахманинова и Трио для кларнета, виолончели и фортепиано ля минор ор. 114 Иоганнеса Брамса.

По словам солистов оркестра, соната Рахманинова, написанная для виолончели и фортепиано, "станет прекрасной кодой насыщенного сезона".

Об оркестре

Московский государственный академический симфонический оркестр был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым художественным руководителем оркестра стал народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем руководство МГАСО осуществляли музыканты Леонид Худолей (1945-1948), Николай Аносов (1948-1951), Виктор Смирнов (1951-1953), Лео Гинзбург (1953-1955), Михаил Тэриан (1955-1960), Вероника Дударова (1960-1989), Павел Коган (1989-2022). Коган реформировал репертуар оркестра и обогатил его европейскими и американскими шедеврами. В апреле 2022 года он покинул пост художественного руководителя оркестра по собственному желанию. В настоящий момент у МГАСО художественного руководителя нет. Директор коллектива - Ирина Шигорева.