В Пушкинском музее откроется выставка о французском искусстве XVIII века

Посетителям покажут более 200 произведений живописи, графики, скульптуры, нумизматики и декоративно-прикладного искусства

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Выставки современного искусства в Париже XVIII века откроется во вторник в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ имени Пушкина). Экспозиция включает более 200 произведений живописи, графики, скульптуры, нумизматики и декоративно-прикладного искусства, сообщила пресс-служба музея.

"Проект представляет историю салонов XVIII века, где демонстрировалось актуальное искусство того времени - лучшие образцы творчества художников, специально отбиравших свои работы для показа. Это не только картины, но и произведения скульптуры, графики, нумизматики и шпалерного ткачества", - говорится в сообщении.

Масштабный проект, организованный совместно с Государственным Эрмитажем, под эгидой комиссии по культуре просвещения Научного совета РАН "История мировой культуры" впервые представит российскому зрителю историю знаменитых выставок современного искусства, регулярно проводившихся в XVIII веке Королевской академией живописи и скульптуры в Париже. Выставка открыта для посетителей с 6 июня по 1 октября 2023 года.

О французском искусстве

Всего на экспозиции представлено более 200 экспонатов. По задумке кураторов, через историю салонов посетители смогут увидеть панораму французского искусства XVIII века: от только зарождавшегося стиля рококо до неоклассицизма конца столетия. Многие экспонаты были специально отреставрированы для проекта, а некоторые будут впервые показаны с новой атрибуцией.

Выставку открывает зал, показывающий первые парижские салоны. Цель этой части проекта - рассказать об уникальности принципов экспонирования произведений в ту эпоху. Следующий раздел посвящен знаменитым "Салонам" Дидро - критическим обзорам выставок в Лувре, которые затрагивали вопросы не только истории искусства, но также эстетики и философии. Здесь представлены как произведения искусства, так и редкие образцы художественной критики XVIII столетия, и экземпляры рукописного журнала "Литературная корреспонденция", для которого и предназначались обзоры философа.

Экспозицию продолжит воображаемый кабинет философа - смысловой символ проекта. В этом зале в том числе представлены книги из библиотеки Дидро, приобретенные императрицей Екатериной II в 1765 году. Завершает проект раздел, знакомящий посетителей с историей салонов после Дидро.

Масштабный проект организован исключительно на материале отечественных собраний из ГМИИ имени А.С. Пушкина, Эрмитажа, Исторического музея, Тверской областной картинной галереи, Музея-заповедника "Архангельское", Русского музея, музеев-заповедников "Павловск" и "Останкино и Кусково". Историко-документальный материал предоставлен Российским государственным архивом древних актов, Российской национальной библиотекой и Российской государственной библиотекой.