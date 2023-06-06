В Москве пройдет авторский вечер композитора Александра Чайковского

На нем исполнят Пятую симфонию, Концерт для двух фортепиано с оркестром и "Русский реквием"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Авторский вечер композитора Александра Чайковского состоится во вторник в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Публика услышит его сочинения, в том числе Концерт для двух фортепиано с оркестром, сообщили в пресс-службе Московской филармонии.

"6 июня Александр Сладковский и Госоркестр Республики Татарстан представят авторский вечер народного артиста России Александра Чайковского. В программе - три масштабных сочинения: Пятая симфония, Концерт для двух фортепиано с оркестром и "Русский реквием" на стихи русских поэтов", - говорится в сообщении. Дирижировать будет Сладковский. Начало концерта запланировано на 19:00.

В авторском вечере также примут участие Борис Березовский (фортепиано), Дмитрий Маслеев (фортепиано), Наталья Петрожицкая (сопрано) и другие, а также коллективы - Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова и Большой детский хор имени В. С. Попова.

О произведениях программы

Сам Александр Чайковский назвал свою Пятую симфонию, написанную в 2019 году, трагической и рассказал, что посвятил ее Сладковскому. "Мне давно хотелось показать в Москве мою Пятую симфонию. Она посвящена Александру Сладковскому - это был мой музыкальный подарок к его 50-летию, и он осуществил премьеру вместе со своим блестящим коллективом. Возможно, кому-то музыка покажется непонятной, мне же она кажется трагической. Тем интереснее, как ее примет московская публика", - привели в пресс-службе слова композитора.

Свой "Русский реквием" Чайковский сравнил с лирическим сочинением, в котором звучат стихи русских поэтов - Тютчева, Есенина, Блока, Бродского, Заболоцкого, а также Псалом Давида. "Я обратился к стихам, связанным с тремя войнами, - Русско-японской, Первой мировой и Второй мировой. Мне показалось, что нынешним дням "Русский реквием" очень близок и может прозвучать созвучно нашему времени", - сказал композитор.

Как рассказали в пресс-службе филармонии, Концерт для двух фортепиано с оркестром был написан Чайковским в 1999 году по просьбе пианиста Александра Слободяника, который провел премьеру в Питтсбурге в 2002 году в ансамбле с Ефимом Бронфманом.