В Шереметевском дворце откроется выставка "Габриадзе в Петербурге"

Экспозиция будет работать в Полярном флигеле до 29 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Шереметевский дворец представит во вторник выставку "Габриадзе в Петербурге. Театр. Живопись. Графика", посвященную творчеству большого друга Северной столицы грузинского художника, драматурга, режиссера, скульптора Резо Габриадзе (1936-2021). Экспозиция, организованная Музеем театрального и музыкального искусства, будет открыта в Полярном флигеле дворца почти пять месяцев - до 29 октября.

"На выставке с участием музеев, театров и друзей Резо Габриадзе перед посетителями откроется особый художественный мир, где все живо и ничто не исчезает, где вечны красота и юмор. Это мир творца, подарившего нам своим искусством ощущение счастья", - рассказали в пресс-службе музея. Эпиграфом к выставке могли бы стать слова самого мастера: "В моих воспоминаниях Петербург сидит очень прочно, он - "непроходящий" для меня город. Я не был здесь транзитным, меня связывает с ним очень много".

Центральным сюжетом экспозиции в год 80-летия Сталинградской битвы станет история спектакля "Песня о Волге". О самом масштабном сражении ХХ века Резо сумел рассказать на небольшом столе с помощью миниатюрных кукол. Спектакль был поставлен Габриадзе в 1996 году в Театре сатиры на Васильевском при поддержке его директора Владимира Словохотова. Впервые за четверть века зрители увидят сохраненные театром куклы из этой легендарной постановки.

Один из разделов выставки перенесет посетителей в компанию петербургских-ленинградских писателей, с которыми Резо Габриадзе был связан духовными узами творчества. В их числе - Пушкин, Достоевский, Ахматова. Здесь будет показан документальный фильм Аси Гусевой "Пушкин. Битов. Габриадзе" и представлены его рисунки из собраний Русского музея, Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Всероссийского музея Александра Пушкина, частных коллекций.

Организаторы выставки посвятили целый раздел родному городу Резо - Кутаиси. В эту часть экспозиции вошло полотно Пиросмани, которого Габриадзе считал последним художником, изобразившим рай. Таким раем для него самого был мир кутаисского детства. Здесь будут представлены эскизы декораций и кукол из спектаклей "Осень нашей весны" и "Дочь императора Трапезунда", а также занавесы, которым Габриадзе придавал особое значение и даже иногда сам их шил.

Особый зал посвящен 30-летней дружбе и сотрудничеству Резо Габриадзе с "Петербургским театральным журналом" и его главным редактором Мариной Дмитревской, автором книг о мастере. Тут представлены обложки, книги, диалоги, а также миниатютная скульптура драматурга Александра Володина, тоже связанного с журналом. В этом же зале окажется и Чижик-Пыжик работы Резо, особая скульптурная достопримечательность города на набережной Фонтанки. С именем Габриадзе связано и появление необычной мемориальной доски литературному герою - Носу майора Ковалева, установленной в 1995 году на Вознесенском проспекте.