В России отметят Пушкинский день

В регионах пройдут выставки, спектакли и чтения стихов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Пушкинский день, известный также как День русского языка, отметят во вторник в Санкт-Петербурге стартом акции, посвященной поэту, в социальных сетях, концертными программами, чтением его стихов и сказок и пленэром для детей. В Пушкинских горах Псковской области в этот день откроется выставка, а в музее в Ленинградской области дню рождения Александра Сергеевича посвятят показы спектаклей.

"Шестого июня - Пушкинский день России, день рождения А. С. Пушкина, День русского языка. Все это воедино увязано, и действительно Пушкин является центральной фигурой нашей культуры, - отметил на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов. - Ровно в полдень, когда выстрелит пушка Петропавловской крепости, мы начинаем нашу программу на Мойке, 12, и не только - в Царском Селе, [где расположены] лицей, дача Пушкина. В каждом из этих музейных объектов будет непременно что-то происходить".

Празднование откроется возложением цветов к памятнику поэту во дворе Всероссийского музея А. С. Пушкина, а также программой с участием народного артиста России Сергея Новожилова и заслуженного артиста России Алексея Емельянова, которые будут читать произведения Пушкина. "Будут и иностранные участники, в том числе наши китайские друзья, которые будут читать Пушкина на русском языке", - отметил Некрасов.

"Один день - один новый Пушкин"

В этот день экскурсии в Мемориальный музей-квартиру А. С. Пушкина, а также в Основную литературно-монографическую экспозицию будут осуществлять бесплатно - по сеансам. Кроме того, 6 июня Всероссийский музей Пушкина начнет новую акцию в социальных сетях: каждый день на страницах музея "ВКонтакте", в телеграме будут публиковаться изображения Пушкина, представленные в различных жанрах. "Один день - один новый Пушкин, и так ровно 365 дней в году", - добавил директор.

К 224-летию со дня рождения поэта музей получит в дар один из памятных экспонатов 1899 года. Для посетителей откроется несколько выставок. На одной из них - "А. С. Пушкин о современниках" - можно будет увидеть графические портреты людей из пушкинского окружения, выполненные как неизвестными художниками и художниками-любителями, так и признанными мастерами портретного жанра первой трети XIX века. На второй выставке будут представлены иллюстрации к роману "Евгений Онегин" из собрания музея - в честь 190-летия выхода в свет первого полного издания этого произведения.

Спектакли и детское творчество

Во дворе Строгановского дворца 6 июня состоится ежегодная акция "Дети рисуют сказки А. С. Пушкина". Участники, самому младшему из которых три года, нарисуют мелками любимых героев сказок и портреты поэта. Также они примут участие в создании самой большой раскраски в мире "Река жизни" под руководством петербургского художника Валериуса, рассказали в пресс-службе Русского музея. В Михайловском саду в день рождения Пушкина пройдет моноспектакль "Евгений Онегин. Рисунки на полях" в исполнении актера театра "Монплезир" Игоря Ларина.

Днем, 6 июня, у арт-объекта "Пушкин ушел" на улице Савушкина пройдет акция "Солнце русской поэзии". "Юные артисты театральных студий, а также опытные чтецы, участники городских и всероссийских конкурсов будут декламировать на импровизированной сцене известные каждому с детства сказки Пушкина. При желании зрители также смогут выйти к микрофону и прочесть отрывок из любимого произведения великого русского поэта", - отметили в Приморском культурном центре.

В Ленинградской области в музее "Приютино" актеры театра "На Литейном" представят программу "Пушкин. Дорожные истории". "Спектакль состоит из двух частей по произведениям Александра Пушкина "Станционный смотритель" и "Граф Нулин", - отмечается на сайте правительства региона.

В день рождения Пушкина пройдет лития на могиле поэта в Святогорском Свято-Успенском монастыре в поселке Пушкинские горы Псковской области. Кроме того, здесь состоится открытие выставки "Сказки А. С. Пушкина". На ней будут представлены произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданные известными живописцами, графиками и скульпторами, которые хранятся в фондах Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге.