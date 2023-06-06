"Уральские пельмени" выпустят свой первый комедийный сериал "Мама будет против"

Съемки пройдут в Екатеринбурге

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Съемки комедийного сериала "Мама будет против", над которым работает команда "Уральские пельмени", стартовали в Екатеринбурге. Главные роли в проекте исполнят актеры популярного комедийного шоу, сообщили в пресс-службе телеканала СТС во вторник.

"История родилась из миниатюры про семью, которая очень полюбилась зрителям. Мы написали вторую, третью... И сейчас в нашей концертной программе около 40 сюжетов про эту семейку. В какой-то момент мы даже подумали: "А почему бы не перенести это со сцены на экран?" К тому же в соцсетях были комментарии: снимайте уже сериал! В итоге появилась комедия с пельменским юмором и неожиданными фантазиями героев", - привели в СТС слова художественного руководителя "Уральских пельменей" Сергея Ершова.

Съемки пройдут в Екатеринбурге - родном городе участников "Уральских пельменей". Главные роли в новом проекте исполнят участники шоу - Дмитрий Брекоткин, Ксения Корнева, Роман Постовалов и сам Ершов.

Одним из ярких персонажей создатели сериала называют мать главной героини - Тамару Игоревну. Ее роль в комедии исполнит Дмитрий Брекоткин. "Мы немного сомневались и волновались, как такой ход воспримет зритель. Но фокус-группа пилотной серии показала, что эта героиня в исполнении всеми любимого Брекоткина аудитории нравится", - отмечает Ершов.

"Мама будет против" - первый сериал "Уральских пельменей", дата премьеры которого пока не называется. Зрители СТС впервые увидели телешоу в 2009 году. Ежегодно "Уральские пельмени" готовят более 15 новых программ, собирают больше 100 млн зрителей у экранов и 120 000 человек на живых концертах по всей России.