В Петербурге объявили финальный список участников лаборатории "Ленфильм-дебют-2023"

Финалисты были выбраны из 30 лучших проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Десять финалистов, которые примут участие в лаборатории "Ленфильм-дебют-2023", были объявлены во вторник в Санкт-Петербурге. Авторы пройдут обучение, где под руководством профессиональной киноиндустрии доработают свои дебютные сценарии до готовых к запуску проектов, сообщили организаторы.

В список финалистов вошли проекты "Ваня" Клавдии Коршуновой (Москва), "Морской конек" Романа Баранова (Москва), "Дефицит" Анастасии Питель и Николая Татаринова (Якутск), "Синяя птица" Натальи Лизоркиной (Москва), "И течет река" Кристины Сидоровой (Санкт-Петербург), "Конец года" Нины Воловой (Москва), "Темнота" Анны Бакурадзе (Москва), "Танец отверженных" Федора Бабенко и Полины Одинцовой (Санкт-Петербург), "Святой" Артема Тумакова (Москва), а также "Нас спасли инопланетяне" Александры Хайдаровой и Виктории Слепцовой (Санкт-Петербург).

Финалисты были выбраны из 30 лучших проектов, вошедших в шорт-лист. Заявки на участие в лаборатории принимались с января 2023 года, все желающие могли подать сценарии своих дебютных полнометражных фильмов. Всего в этом году организаторы получили 433 заявки из 55 российских городов и населенных пунктов.

"Работа лаборатории стартует уже в конце июня и продлится до декабря 2023 года. Очные учебные сессии будут проходить в Санкт-Петербурге на киностудии "Ленфильм". Помимо этого, каждый из участников получит куратора, с которым будет работать над своим проектом индивидуально", - отметили организаторы проекта. В новом сезоне кураторами лаборатории будут режиссеры и сценаристы Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.

Организаторами лаборатории выступает киностудия "Ленфильм" в партнерстве с продюсерским центром Potential при поддержке Министерства культуры РФ. Первая лаборатория состоялась в 2022 году. Инициаторами проекта выступили генеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков и продюсер, основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд, которая также являлась первым руководителем лаборатории.