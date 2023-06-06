Регионам с начала года выделили 24,5 млрд рублей по нацпроекту "Культура"

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, все показатели нацпроекта выполнены в полном объеме в соответствии с помесячным планом

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Более 24 млрд рублей выделено регионам в 2023 году на реализацию нацпроекта "Культура" из федерального бюджета. Все показатели нацпроекта выполнены в полном объеме в соответствии с помесячным планом, сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам совещания с регионами о ходе реализации национального проекта "Культура" в 2023 году.

"В 2023 году из федерального бюджета на реализацию нацпроекта регионам выделено 24,5 млрд рублей. На текущий момент все показатели национального проекта выполнены в полном объеме в соответствии с помесячным планом", - приводят слова Голиковой в ее секретариате.

Уточняется, что уровень достижения показателей нацпроекта "Культура" за I квартал 2023 года составил 99,93%, а по итогам апреля - 99,95%. Это один из самых высоких показателей из всех нацпроектов.

Голикова также отметила, что всего в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию более 2,6 тыс. объектов в сфере культуры, с начала года уже создано и капитально отремонтировано более 2,1 тыс. объектов. Также около 4,9 тыс. детских школ искусств и музыкальных училищ получили новое оборудование, поддержано 6,1 тыс. творческих инициатив и проектов. Кроме того, 303,6 тыс. школьников стали участниками культурно-просветительских программ, а число обращений к цифровым ресурсам превысило 111 миллионов.

"Обращаю внимание, что 2023 и следующий год являются ключевыми с точки зрения подведения итогов нацпроекта за весь период его реализации. Нам необходимо сосредоточиться на безусловном и своевременном выполнении всех мероприятий нацпроекта "Культура", а главам регионов взять на контроль исполнение каждого результата", - цитируют вице-премьера в сообщении.

Ранее Голикова сообщала, что реализация нацпроекта "Культура" в 2023 году будет профинансирована на 54 млрд рублей.