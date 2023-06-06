Федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния РФ появится летом

Замминистра культуры Андрей Малышев при этом добавил, что реестр будет постоянно пополняться

КАЗАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Постановление о создании федерального реестра объектов нематериального этнокультурного достояния России должно выйти до конца июня. Сам реестр должен появиться в течение лета, сообщил во вторник ТАСС замминистра культуры РФ Андрей Малышев.

"Два подзаконных акта подготовлены, находятся в работе. <...> Первый - это проект постановления правительства России "Об утверждении положения о федеральном государственном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния". <...> [Постановление] находится на межведомственном согласовании. И выйдет буквально уже скоро", - сказал на выездном заседании комитета Госдумы по культуре в Казани Малышев.

Как уточнила директор департамента правового регулирования Минкультуры РФ Ольга Скрипченко, постановление планируется внести до конца июня. Также, по ее словам, уже готов приказ о создании экспертного совета. "Эти документы тоже готовы, но принять его мы можем только после того, как выйдет постановление правительства", - сказала Скрипченко.

В свою очередь Андрей Малышев в беседе с ТАСС пояснил, что сам реестр будет создан в течение лета, в него будут внесены первые объекты. "Буквально в течение лета все будет закончено. Но реестр он все время будет пополняться. Мы же будем ждать от регионов поступления информации, что включать в реестр, что не включать. Эта работа будет идти постоянно. Она, собственно говоря, и сейчас идет", - сказал Малышев, добавив, что количество объектов, которые могут быть внесены в реестр на первом этапе, пока назвать сложно.

В январе 2023 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин одобрил наделение министерства культуры полномочиями по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области нематериального этнокультурного достояния. Минкультуры РФ теперь будет формировать и вести федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния России и утверждать положения об экспертном совете по этим вопросам и его состав. Ранее министерство подготовило проект постановления правительства "О внесении изменений в положение о Министерстве культуры Российской Федерации". Документ нужен для реализации норм федерального закона "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации", подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2022 года.

Закон устанавливает категории объектов нематериального этнокультурного достояния - федерального, регионального и местного значения.