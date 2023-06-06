Под Псковом открыли выставку литографий XIX века по мотивам сказок Александра Пушкина

В качестве экспонатов использовали фонды всероссийского музея А.С. Пушкина Санкт-Петербурга

ПСКОВ, 6 июня. /ТАСС/. Редкие литографии XIX века, а также работы того времени, выполненные тушью и пером по мотивам произведений Александра Пушкина представили на выставке в музее-заповеднике "Михайловское" в Псковской области, который является памятником русской культуры национального и мирового значения, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе заповедника.

"Выставкой завершились Дни пушкинской поэзии и русской культуры в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское". Экспозиция называется "Сказки Пушкина", в нее вошли произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства по мотивам сказок поэта. На выставке представлены хромолитографии XIX века карикатуриста Афанасьева. Это цветная картинка, которая печатается с каменных досок. Это редчайшая техника", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что всего на выставке представлено порядка 70 произведений, созданных известными живописцами, графиками и скульпторами: Михаилом Нестеровым, Владимиром Маковским, Татьяной Мавриной, Владимиром Милашевским, Яковом Троупянским. Все эти работы прибыли Пушкинские горы из Санкт-Петербурга, из фондовых коллекций всероссийского музея А.С. Пушкина.

"Традиция иллюстрирования сказок начинается в 1880 годы. И как раз графика этого времени представлена на выставке. Среди экспонатов - работы тушью и пером передвижника Владимира Маковского. Его работы есть на выставке. Также на выставке литографии XIX века профессора батальной живописи академии художеств Николая Дмитриева-Оренбургского. На них представлены иллюстрации к сказкам Пушкина", - отметила собеседница агентства.

По данным пресс-службы музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское", этой выставкой два музея отмечают 190-летие со времени создания двух пушкинских сказок - "О рыбаке и рыбке" и "О мертвой царевне и семи богатырях". Иллюстрации к ним дополнены рядом жанровых картин, рассказывающих о жизни поэта в родовом имении.

О Пушкиногорье

Дни пушкинской поэзии и русской культуры - это одно из самых посещаемых культурных мероприятий Псковской области. В 2022 году праздник посетили более 40 тыс. гостей. Само мероприятие имеет богатую историю и проводится ежегодно с 1967 года. В 2023 году праздник приурочили к 224-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина и ко Дню русского языка.

В границах Пушкинского заповедника насчитывается порядка 100 объектов культурного и археологического наследия федерального значения. На территории заповедника, в частности, находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское" с входящими в их состав мемориальными парками XVIII-XIX веков. Кроме того, на территории Пушкинского заповедника расположены мемориальные Михайловские рощи, где сохранилось множество деревьев, которые являются современниками Александра Пушкина.