День русского языка в Коломбо отметили представлением на тему сказок Пушкина

Постановка была показана на русском и английском языках

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июня. /ТАСС/. Театрализованным представлением "У лукоморья дуб зеленый" по мотивам сказок Александра Пушкина открылся во вторник День русского языка в Русском Доме в Коломбо. Как сообщила корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в этом островном государстве Мария Попова, постановка была представлена на двух языках: русском и английском.

"Действие развивалось вокруг могучего баньяна на лужайке, который посадил в 1986 году президент Шри-Ланки Ричард Джаявардена в честь открытия РЦНК в Коломбо. Баньян "исполнил" роль дуба, его обвивала "златая цепь", а на ветвях сидела русалка - ланкийская сотрудница Русского дома", - рассказала Попова, которая выступила режиссером представления. Роли исполняли сотрудники Русского дома - и ланкийцы, и россияне.

На мероприятие в Коломбо собрались более 70 человек, среди них ланкийские студенты, преподаватели-русисты, школьники, сотрудники Русского дома и посольства РФ в Шри-Ланке.

Ведущими костюмированного шоу стала чета импровизированных Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Участники декламировали стихи Пушкина, которые звучали на трех языках: русском, а также в переводе на английский и сингальский языки.