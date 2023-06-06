Любимова сообщила, что театры создадут спектакли по Пушкину к 225-летию с его рождения

По словам министра культуры, в план основных мероприятий по празднованию юбилейной даты вошло 75 крупных мероприятий

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Новые постановки, посвященные поэту Александру Пушкину, появятся в афишах федеральных театров к 2024 году, когда будет отмечаться 225-летие со дня рождения поэта. Об этом сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании оргкомитета по подготовке к этой юбилейной дате.

"К 2024 году в федеральных театрах, помимо проведения репертуарных спектаклей, планируются новые масштабные премьеры, посвященные Александру Сергеевичу. Их готовят и Театр наций, и Театр имени Федора Волкова в Ярославле, МХАТ имени Горького, Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, Новосибирский театр оперы и балета, Псковский академический театр драмы им. Александра Сергеевича [Пушкина]", - сказала министр. По ее словам, важной частью Всероссийского гастрольно-концертного плана станут гастроли театров со спектаклями по Пушкину.

Как сообщила министр, в план основных мероприятий по празднованию юбилейной даты вошло 75 крупных мероприятий. Одной из самых масштабных станет программа реэкспозиции и реставрации пушкинских музеев, в которую вошли три федеральных и восемь региональных музеев. Так, Музею-заповеднику А. С. Пушкина "Михайловское" выделен 51 млн рублей, в 2023 году там будет создана экспозиция "Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт", пройдут ремонтные и реставрационные работы, в частности, во "Флигеле Ганнибала".

Бюджет на реставрацию

Также реставрация в 2023-2024 годах планируется в музее-усадьбе "Остафьево"-"Русский Парнас", где отреставрируют парк и Главный дом с двумя флигелями, а также во Всероссийском музее А. С. Пушкина, там будут отреставрированы фасады Усадьбы Державина. Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, всего на общероссийскую программу реставрации и реэкспозиции пушкинских музеев в федеральном бюджете предусмотрено более 1 млрд рублей.

План, по словам Любимовой, также включает фестивали и форумы, научные конференции, издания под эгидой Московского и Санкт-Петербургского университетов. "Минцифры России и ВГТРК организуют показы спектаклей и экранизаций произведений Пушкина, а Россотрудничество проведет события в рамках объявленного в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения на пространстве СНГ", - сообщила министр. Она напомнила, что в Российской государственной библиотеке искусств открылась выставка, приуроченная к 190-летию со дня выхода в свет романа "Евгений Онегин", в Российской национальной библиотеке проходит книжно-иллюстративная выставка, посвященная Пушкину-путешественнику.

В течение года РГБ совместно с Государственным музеем А. С. Пушкина формируют сборник научных трудов "Пушкин и книга", а Литературный институт имени Горького проводит конкурс перевода стихотворений Пушкина на языки народов России. "Коллеги из Минцифры России готовятся к проведению Пушкинского дня России в 2024 году, к различным издательским медиапроектам", - добавила Любимова.