Фестиваль российского кино "Окно в Европу" сменил название на "Выборг"

В оргкомитете фестиваля заявили, что в свете происходящих в мире событий нежелательно, чтобы название провоцировало споры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Фестиваль российского кино "Окно в Европу", который проходит ежегодно с 1993 года, сменил название на "Выборг", следует из информации, опубликованной во вторник на его сайте.

"XXXI Фестиваль российского кино "Выборг 2023" пройдет в городе Выборге с 4 по 11 августа 2023 года", - говорится в тексте регламента киносмотра 2023 года.

В оргкомитете фестиваля ТАСС прокомментировали изменения в названии события. "Как известно, ключевые кинофестивали часто именуются по городу проведения. Фестиваль российского кино в Выборге остается событием, нацеленным на культурный диалог. К тому же, в свете происходящих в мире событий, нам бы не хотелось, чтобы название фестиваля провоцировало споры", - отметили в оргкомитете.

Учредителями фестиваля являются Русско-Европейская киноассоциация, Министерство культуры России и правительство Ленинградской области.

Выборгский киносмотр является старейшим национальным кинофестивалем в России. У его истоков стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев, Савва Кулиш, Станислав Ростоцкий, а также композитор Микаэл Таривердиев.