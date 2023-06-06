В Псковской области на Дни Пушкинской поэзии в 2024 году ожидают 100 тыс. гостей

По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, показателя удастся достичь за счет проведения в рамках праздника международного кинофестиваля "Западные ворота"

ПСКОВ, 6 июня. /ТАСС/. В Псковской области рассчитывают в 2024 году привлечь на Дни пушкинской поэзии и русской культуры порядка 100 тыс. человек, что в 2,5 раза превышает показатели 2023 года, сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников на заседании федерального оргкомитета по подготовке к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

"В текущем году у нас на все площадках побывало уже порядка 40 тыс. человек, даже чуть больше. Хороший результат не только для нашего региона, для туризма и в целом для развития образования. Мы проводим опросы среди наших туристов и удивительно - около 70% туристов не знают, что Пушкин похоронен именно в Псковской области. В следующем году ставим перед собой амбициозную цель преодолеть планку в 100 тыс. посетителей праздника. У нас все есть для того, чтобы это сделать", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что достичь таких показателей по числу посетителей власти региона планируют за счет проведения в Дни пушкинской поэзии и русской культуры международного кинофестиваля "Западные ворота".

"Мы расширим деловую программу. Дополнительно задействуем еще больше площадок. Пригласим федеральных гостей. И постараемся такое количество участников получить за счет наложения программы нашего международного кинофестиваля "Западные ворота" на программу Пушкинских дней поэзии и русской культуры, чтобы артисты, известные медийные лица на несколько дней задержались", - пояснил губернатор.

По его оценке, творчество Александра Пушкина является "важной частью культурного кода всех россиян". "У нас находится всем известное Михайловское, Святогорский монастырь, где покоится поэт, его родители, бабушка, дедушка. На нашей земле он писал "Евгения Онегина", "Бориса Годунова", "Графа Нулина" и сотни других своих известных произведений. Благодаря этому, псковская земля является метрикой пушкинистов, для почитателей русской поэзии. До недавнего времени Пушкинские горы собирали от 2,5 тыс. до 5 тыс. человек. В основном, это были жители Псковской области, которые привыкли к празднику. Были также филологи со всей страны, ближнего зарубежья", - пояснил Ведерников.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры - это одно из самых посещаемых культурных мероприятий Псковской области. В этом году они проходили до 4 июня. Само мероприятие имеет богатую историю и проводится ежегодно с 1967 года. В 2023 году праздник приурочен к 224-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина и ко Дню русского языка.