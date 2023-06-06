Фестиваль Владимира Спивакова в Перми посвятили 150-летию Рахманинова

Выступления 7 июня посвятят композиторам разных эпох

ПЕРМЬ, 6 июня. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" открылся в Перми выступлением Национального филармонического оркестра России совместно с Академическим большим хором "Мастера хорового пения". В 2023 году фестиваль посвятили 300-летию столицы Прикамья, 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова и 20-летию оркестра, сообщает во вторник пресс-служба Министерства культуры Пермского края.

"Всероссийский фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" - это событие, которое уже 13 лет является одним из самых ярких и значимых традиционных событий культурной жизни региона. В этом году фестиваль посвящен 300-летию Перми и 20-летнему юбилею Национального филармонического оркестра России", - сообщили в Минкультуры.

Торжественное открытие фестиваля состоялось в Перми 6 июня на сцене Дворца культуры имени Солдатова. Оно, по данным министерства, посвященное 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Вместе с Национальным филармоническим оркестром России на сцену вышли Академический большой хор "Мастера хорового пения" и заслуженная артистка России Екатерина Мечетина (фортепиано). Второй вечер фестиваля под названием "Мастера хорового пения" и солисты 7 июня будет посвящен композиторам разных эпох. 8 июня НФОР исполнит признанные шедевры русских классиков - Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, а управлять оркестром будет Арсентий Ткаченко, солистом же станет выдающийся пианист, заслуженный артист России Александр Гиндин.

9 июня зрители смогут услышать романтическую программу из симфонических шедевров Чайковского и Рахманинова. За дирижерским пультом в этот вечер будет сам маэстро Владимир Спиваков. Солистом выступит пианист, лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский. А заключительный фестивальный концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова будет посвящен великим классикам мировой музыки - Вольфгангу Амадею Моцарту, Петру Чайковскому и Александру Скрябину. Кроме того, по сложившейся традиции, маэстро Владимир Спиваков познакомит публику с юным дарованием: победитель XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" Даниил Абросимов исполнит сольную партию в фортепианном концерте Моцарта.

Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" проходит в Перми в 14-й раз при поддержке Министерства культуры Пермского края, Министерства культуры России в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны".

Национальный филармонический оркестр России был создан в 2003 году. С момента основания оркестра его возглавляет всемирно известный скрипач и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков. В 2006 году за "выдающийся вклад музыканта в мировое искусство, деятельность во имя мира и развитие диалога между культурами" Владимир Спиваков был признан "Артистом мира ЮНЕСКО", а в 2009 году - награжден золотой медалью Моцарта ЮНЕСКО.