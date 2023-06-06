Пекинские студенты-русисты подготовили театральные выступления в День русского языка

В мероприятии в Российском культурном центре в Пекине приняли участие более 100 учащихся

ПЕКИН, 6 июня. /ТАСС/. Китайские студенты-русисты во вторник выступили в Российском культурном центре в Пекине с театральными представления по мотивам произведений русских классиков. В мероприятии, приуроченном ко Дню русского языка и дню рождения поэта Александра Пушкина, приняли участие более 100 учащихся, передает корреспондент ТАСС.

"Мне приятно осознавать, что в Китае растет интерес к русскому языку, - сказала руководитель Российского культурного центра Тамара Касьянова перед началом театрального вечера. - Многие российские вузы приезжают в Китай для установления или выстраивания отношений с китайскими вузами и школами. Они отмечают высокий интерес со стороны китайских школ к курсам русского языка, эта тенденция становится крепче год от года".

Театральный вечер "Поэзия русского слова" полностью прошел на русском языке. Студенты Китайского народного университета разыграли отрывок по мотивам сатирического рассказа Антона Чехова "Хамелеон". Сценку из чеховского "Вишневого сада" представила молодежь Пекинского объединенного университета. Учащиеся из Университета международного бизнеса и экономики подготовили фрагмент из мюзикла "Онегин" по роману в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин". Русисты Пекинского университета выступили со сценкой по мотивам пьесы Александра Островского "Бесприданница".

Участники театрального вечера также выступили с представлениями по мотивам русского фольклора, адаптировав для сцены сказки "Теремок" и "Колобок". В мероприятии приняли участие китайские школьники, они исполнили песни и продекламировали стихотворения на русском языке.

Декан факультета русского языка и литературы Пекинского университета Чэнь Сунъянь сказал, что ежегодно в вузы столицы КНР поступают сотни абитуриентов, выбравших русский в качестве специальности. Преподаватель русского языка Пекинского университета Елена Кожевникова, которая работает в Китае уже порядка 10 лет, рассказала, что в КНР не угасают устойчивая традиция и интерес к изучению русского языка. "У нас каждый год набираются большие группы", - сказала она.

По словам Чэнь Сунъяна и Кожевниковой, китайские студенты-русисты после университета работают в совершенно различных сферах: в правительстве, бизнесе, образовании и на дипломатической службе.