Бывший директор Третьяковкой галереи не назвала канал, с которым обсуждался этот вопрос

Москва, 6 июня. /ТАСС/. Экс-директор Третьяковкой галереи Зельфира Трегулова планирует запустить свою телепередачу. Об этом она сообщила в среду на презентации свой книги "Шедевры Третьяковки. Личный взгляд" на книжном фестивале "Красная площадь".

"Если быть до конца честной, я уже об этом думала (о запуске передачи - прим. ТАСС). Мы уже серьезно разговаривали об этом, но не скажу с каким каналом", - сказала искусствовед.

Трегулова была назначена на должность директора Государственной Третьяковской галереи в 2015 году. В феврале 2023 года она покинула этот пост из-за завершения контракта.

Трегулова родилась 13 июня 1955 года в Риге. В 1977 году окончила искусствоведческое отделение исторического факультета, в 1981 году - аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова.