В Москве прошла светская премьера фильма "Снегирь" режиссера Бориса Хлебникова

Кинокартина расскажет об экипаже попавшего в шторм рыболовного судна

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьера фильма "Снегирь" режиссера Бориса Хлебникова по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания" прошла в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС. В широкий прокат картина выйдет 8 июня.

Фильм Хлебникова, сценарий которого он написал в соавторстве с Наталией Мещаниновой, расскажет об экипаже попавшего в шторм рыболовного судна "Снегирь". Рыболовное судно становится плавучим домом для банды морских бродяг. Частью этой команды также становятся два новичка - Никита и Максим.

По словам режиссера, он решил взять за основу фильма роман "Три минуты молчания" из-за "интересных мыслей, которые с ним [Хлебниковым] перекликались". "Мне было любопытно это сделать, к тому же это еще и морская история. Я никогда этого не делал. У нас очень много было консультантов - капитанов, простых моряков. Мы изучали корабль. Мы поехали в Мурманск, где общались с людьми [на эту тему]. У нас наша подруга - документалист Зака Абдрахманова - ездила в рейс большой зимний с командой моряков на траулер", - рассказал он в беседе с журналистами.

Главные роли в картине исполнили Александр Робак, Тимофей Трибунцев и Макар Хлебников. "Мы много общались с моряками, что-то с них считывали, срисовывали - пластику, манеру общения, какие-то навыки, чтобы все было максимально достоверно. Ребята всегда были с нами, неточностей в этой истории нет. Все было 150 раз проверено и выверено еще за полгода-год до начала съемок", - рассказал Александр Робак.

Гостями премьеры стали советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, директор Института развития интернета Алексей Гореславский, генеральный продюсер компании "Марс медиа" Рубен Дишдишян и другие культурные и общественные деятели.

Ранее "Снегирь" стал фильмом открытия 45-го Московского международного кинофестиваля, а также фильмом-открытия кинофестиваля "Пример интонации" в Санкт-Петербурге несколько дней назад. Хлебников и Мещанинова лично представили картину петербургским зрителям.

Производством фильма занимались кинокомпания СТВ, компания "Глобус-фильм" при поддержке Министерства культуры РФ. В широкий прокат ленту выпустит компания "Атмосфера кино".