Более 200 тыс. человек посетили книжный фестиваль "Красная площадь"

Он проводился с 2 по 6 июня

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Более 200 тыс. человек посетили девятый книжный фестиваль "Красная площадь", который завершился в Москве во вторник, сообщила его пресс-служба.

"В течение пяти дней около 400 издательств представляли на фестивале свои книги. Более 500 мероприятий прошло на "Красной площади - 2023". Фестиваль посетили более 200 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В 2023 году фестиваль проходил в центре Москвы с 2 по 6 июня. Следующий год для "Красной площади" будет юбилейным, фестиваль пройдет в 10-й раз. "И празднованием этого юбилея дело не ограничится - ведь наш фестиваль традиционно приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. 6 июня 2024 года исполнится 225 лет со дня рождения поэта, и мы, конечно, не останемся в стороне от юбилейного марафона", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль "Красная площадь" ежегодно проходит у стен Кремля. Он приурочен ко Дню русского языка и дню рождения поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня.

ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля "Красная площадь".