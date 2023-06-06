Празднование Дня русского языка собрало в ЮНЕСКО представителей всех регионов мира

Постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов выразил надежду, что такие мероприятия станут доброй традицией

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Представители всех регионов мира собрались в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже на празднование Дня русского языка.

"В прошлом году исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение по многоязычию. Это решение предусматривало проведение языковых дней на площадке ЮНЕСКО, - сообщил во вторник ТАСС постоянный представитель РФ при этой организации Ринат Аляутдинов. - Сегодня на нашей площадке впервые состоялось празднование Дня русского языка".

По его словам, в ЮНЕСКО также отмечаются дни, посвященные другим языкам, например празднуется День франкофонии, есть День арабского языка.

"Русский язык является одним из основных языков организации, который используется в работе. Для нас, для российской делегации, очень важно, что празднование Дня русского языка прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО, и мы рассчитываем, что это станет доброй традицией", - добавил постпред.

О событии

Празднование Дня русского языка является совместной инициативой делегаций России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. По этому случаю состоялся праздничный концерт артистов из России, Армении, Белоруссии, Франции и Японии.

"Сегодняшний концерт - это знаменательное событие. На русском языке говорят миллионы людей в мире. Эти люди отнюдь не хотят отказываться от русского языка, от русской культуры", - отметил в беседе с ТАСС посол России во Франции Алексей Мешков.

В программе прозвучали произведения Александра Бородина, Сергея Рахманинова, Арама Хачатуряна, Иоганна Себастьяна Баха. Завершился День русского языка показом художественного фильма "Аманат" (режиссеры Антон Сиверс и Рауф Кубаев, 2022).

День русского языка

6 июня во всем мире отмечают День русского языка. Он был учрежден ООН в 2010 году, а год спустя президентским указом официально объявлен памятной датой в России. Он приурочен ко дню рождения Александра Пушкина (1799-1837), считающегося основоположником современного русского литературного языка.

По данным Федерального агентства по делам национальностей, на русском языке в мире говорят более четверти миллиарда человек.