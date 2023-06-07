Машков заново поставил "Смертельный номер" в Театре Олега Табакова

Первые показы новой версии спектакля состоятся 7, 8, 16, 17, 25 и 26 июня

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Театр Олега Табакова (ТОТ) в среду покажет спектакль "Смертельный номер" в постановке художественного руководителя театра Владимира Машкова, который второй раз воплощает на сцене эту пьесу, но в большем масштабе и с другим составом артистов, сообщает пресс-служба театра.

"Эта пьеса была написана специально для нашего театра. И работа над этой пьесой шла очень долго. Каждое слово, каждая буква, каждый смысл был проверен. Мы, естественно, что-то уточняли, но сама основа для нас совершенна. Поэтому мы обратились еще раз к нашей же пьесе и осмыслили ее уже в XXI веке", - сказал журналистам Машков, отвечая на вопрос ТАСС, почему было принято решение вернуться к этой истории.

Это второе воплощение Машковым на сцене пьесы Олега Антонова. Первую версию этого спектакля режиссер выпустил в 1994 году. Тот спектакль был удостоен премии "Хрустальная Турандот" в двух номинациях: "За лучший спектакль" и "За лучшее художественное оформление". Александр Боровский, работавший над художественным оформлением прежнего спектакля, является художником и нового "Смертельного номера". "Вся сверхзадача рождается в зрительном зале. Что увидят зрители сейчас, мы будем узнавать каждый спектакль. Это другие люди, другой мир, другая страна. Но желания человека, его метания, его смертельный номер так и остаются на всю жизнь", - отметил худрук.

Автор пьесы Олег Антонов сообщил журналистам, что пьеса спустя 30 лет претерпела мало изменений, но была сделана сценическая редакция. "Исходили из замысла, конкретных актеров, из сегодняшних скоростей и жизненного темперамента - из этого были какие-то корректировки, но они были, скорее, косметические", - пояснил драматург. По его словам, молодые артисты разделили смыслы, заложенные в это произведение изначально.

По сюжету главный герой Клоун, репетируя лучший из своих номеров для будущего представления, срывается и падает на манеж. Из облака пыли над упавшим телом появляются четыре тени, четыре части души, четыре клоуна - Рыжий, Белый, Черный и Длинный. Многие годы эта четверка жила в теле упавшего Клоуна. Каждый из них уверен, что достоин занять место погибшего Клоуна в жизни и на арене.

В спектакле заняты молодые артисты ТОТ Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Артур Касимов, Владислав Наумов и студент Театральной Школы Олега Табакова Егор Хохлов.

О персонажах и работе над ролями

Перед первым показом впечатлениями о работе над спектаклем поделились его участники. Так, исполняющий роль Клоуна актер Хохлов рассказал, что специально для этой роли научился играть на саксофоне. Смышников, предстающий в образе Черного, сообщил, что секретами мастерства с ними при подготовке спектакля поделились профессиональные иллюзионисты. "Это было очень непросто. Артисты - люди темпераментные. А нужно совмещать темперамент, игру с мелкой моторикой, нужно, чтобы работали пальцы, кисти. Все это должно быть незаметно", - отметил он.

Актер Владислав Миллер, который играет Рыжего, рассказал, что видел спектакль "Смертельный номер", где эту роль играл Андрей Панин, много раз в видеозаписи. "Это потрясающая работа Андрея Панина, невероятная, которую запомнила вся Москва. <...> Финал спектакля - это посвящение всем небожителям, которые внесли большой вклад в эту профессию, тот же Андрей Панин, Олег Павлович Табаков. Философия здесь очень простая и одновременно глубокая - про миссию артиста", - сказал актер о спектакле.

В беседе с корреспондентом ТАСС один из участников постановки 1994 года, а ныне ассистент режиссера Виталий Егоров отметил, что пьеса, повествуя о сути артиста, поднимает вопросы смысла жизни, жизненных задач. "Может быть, не все зрители, придя на спектакль, задумаются об этом, и не всех глубоко тронут темы, исследуемые в пьесе, но этот спектакль - об артисте, о его сути. Разговор о том, что такое реализованный артист и что такое талантливый, но не реализованный артист. Мне кажется, "Смертельный номер" во многом об этом. Помню, когда раньше на спектакль приходили знакомые артисты, они говорили: "Боже, это же про нас!.." <...> Несмотря на это, мне кажется, что эта история предназначена не только для артистов и творческих людей. Она универсальна: зачем человек родился, зачем жил", - сказал собеседник агентства.

Первые показы новой версии спектакля "Смертельный номер" состоятся на Основной сцене Театра Олега Табакова 7, 8, 16, 17, 25 и 26 июня.