Национальный балет Узбекистана покажет в Петербурге российскую премьеру спектакля "Лазги"

Музыку к балету написал Дэвидсон Джаконелло, декорации и световые эффекты создала японская художница Йоко Сеяма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российская премьера спектакля "Лазги. Танец души и любви" Национального балета Узбекистана пройдет в среду в Петербурге. Гостям предоставлена сцена старейшего национального театра России - Александринского.

"Этот спектакль стал настоящим событием в первую очередь для нашего театра, но и для нашей культурной жизни. Потому что никогда еще у нас не было такого слияния фольклорного танца и классических артистов. Как исполнять лазги на пуантах, гадали мы. Это было интересно, интригующе. И результат оказался очень убедительным, соединив новое с нашей древней традицией. Ведь лазги - это самый популярный танец в Узбекистане", - рассказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС ведущая солистка труппы Надира Хамраева, исполняющая партию Души.

По ее мнению, успех постановки во многом связан с тем, что немецкий хореограф Рауль Раймондо Ребека, приглашенный на этот проект, выбрал из трех историй зарождения танца лазги самую романтичную версию, связанную с женской душой и любовью. Кроме того, он хорошо изучил местный танцевальный фольклор, познакомился с его носителями, соединив это с новыми веяниями в хреографии.

Народный танец лазги включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. История хорезмского танца насчитывает 3 тыс. лет. Спектакль Национального балета Узбекистана был впервые представлен публике в 2021 году.

Над балетом работала международная команда. Музыку написал Дэвидсон Джаконелло, декорации и световые эффекты создала японская мультимедийная художница Йоко Сеяма.

На пресс-концеренции отмечалось, что гастроли Национального балета Узбекистана в Петербурге, названном культурной столицей Содружества-2023, станут еще одним шагом в расширении сотрудничества двух стран.