В Филармонии пройдет концерт-закрытие Петербургского международного фестиваля новой музыки

В программу вошли произведения русских и зарубежных композиторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Заключительный концерт Х Санкт-Петербургского международного фестиваля новой музыки reMusik.org. пройдет в среду в Большом зале Филармонии им. Дмитрия Шостаковича.

Ансамбль солистов "Студия новой музыки" представит мировую премьеру сочинения выпускника Саратовской консерватории Вадима Генина lab design, а также пьесы Владимира Тарнопольского, Александра Радвиловича.

"В этом году я подобрал программу закрытия таким образом, что в ней представлены два композитора старшего поколения из Москвы и Петербурга - Владимир Тарнопольский, основатель ансамбля "Студия новой музыки" и Александр Радвилович, основатель и худрук фестиваля "Звуковые пути", - рассказал журналистам художественный руководитель Санкт-Петербургского международного фестиваля новой музыки reMusik.org. Мехди Хоссейни.

Также в программу вошла музыка композиторов, которые в этом году приглашены в качестве преподавателей курса композиции в рамках фестиваля - Майкла Пизаро из США и Жануиби Техера из Бразилии. Программу дополнит произведение кипрского композитора, выпускника Петербургской консерватории Андреаса Мустукиса, который в 2021 году стал резидентом Дома Радио и сотрудничает с musicAeterna.

Фестиваль, начавшийся 24 мая, за эти недели познакомил слушателей с музыкой 60 композиторов мира. В программу вошли мировые и российские премьеры сочинений, созданных в XXI веке. Проект охватывал экспериментальную, электроакустическую, электронную музыку, мультимедийные проекты, свободную импровизацию.