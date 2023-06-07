В Афинах состоялся концерт, посвященный Дню русского языка

На мероприятии звучала музыка Шопена, Чайковского, Свиридова

АФИНЫ, 7 июня. /ТАСС/. Поэтический вечер и праздничный концерт, посвященные Дню русского языка, состоялись во вторник вечером в Русском доме в Афинах.

"Этот праздник был учрежден комиссией ООН в 2010 году, и специально было выбрано 6 июня, так как это день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, - отметил заместитель руководителя Русского дома в Афинах Вячеслав Сидлеронок. - Наверное, нет в мире такой страны, где бы не знали имя Пушкина, так как его произведения были переведены более чем на 200 языков мира". "Есть и переводы на греческий язык", - добавил дипломат.

Он рассказал, что недавно в Москве проходил музыкальный конкурс Viva Piano & Voce Fest, среди участников которого был и соотечественник из Греции - Родорелис Аристидис. Ему был вручен на вечере диплом, который ему присудили на московском конкурсе (по классу фортепиано).

Затем две гречанки, обучающиеся в Российском центре науки и культуры в Афинах, провели на русском и греческом языках презентацию истории учреждения Дня русского языка. Прозвучали и стихи Пушкина.

В концертной программе вечера приняли участие греческие исполнители и музыканты, в частности солист симфонического оркестра греческой национальной оперы "Лирики Скини" Василис Папавасилиу (контрабас), солистка "Лирики Скини" Виктория Дина-Майфатова (сопрано), выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Антонис Бацакис (тенор). Выступили также скрипичный квинтет Hellenik Musica Viva под руководством Людмилы Лиморовой и несколько других исполнителей. Прозвучала музыка Шопена, Чайковского, Свиридова.

Зал Русского дома, куда были приглашены около 90 зрителей и примерно 20 артистов, был полностью заполнен.