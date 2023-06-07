Посвященный Дню русского языка концерт Рахманинова прошел в Русском доме в Брюсселе

С 8 июня выставка откроется в Люксембурге

БРЮССЕЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Концерт Сергея Рахманинова, посвященный году 150-летия композитора и Дню русского языка, отмечаемому в день рождения Пушкина, прошел во вторник в Русском доме в Брюсселе, передает корреспондент ТАСС.

Этот концерт стал заключительным событием в рамках выставки Российского национального музея музыки "Сергей Рахманинов: "Я - русский композитор", проходившей в Русском доме с 27 апреля. В ходе торжественного вечера генеральный директор музея, заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов прочел лекцию о российском композиторе.

"Радостно, что такие культурные события продолжаются, что мы можем их организовать и подчеркивать этим, что общий культурный код у народов наших стран сохраняется, несмотря на сложнейшие испытания, через которые мы проходим на европейском пространстве. Я вижу, что в Бельгии интерес к российской культуре не ослабевает", - заявил журналистам посол России в Бельгии Александр Токовинин.

В свою очередь, Брызгалов отметил, что с завершением брюссельского периода выставки о Рахманинове, ее европейская история не завершается - дальше она будет экспонироваться в Русском доме Люксембурга. Экспозиция включает редкие фотографии и документы из архива композитора, в том числе генеалогическое древо его семьи, рукописи как хорошо знакомых публике шедевров, среди которых концерт для фортепиано и оркестра номер 2, так и менее известных произведений, в том числе "Русской рапсодии" для двух фортепиано и аранжировок народных песен.

"Вся наша выставка звучит. Каждый экспонат снабжен QR-кодом, где много музыки из фондов музея, которую нельзя найти в интернете. Много радиопрограмм, много рассказов о Рахманинове, - отметил Брызгалов. - Эта выставка рассказывает о малоизвестных страницах жизни композитора, его педагогической, дирижерской работе. Экспозиция полностью оцифрована, но мы не выставляем ее на своем сайте, а только в живом виде, чтобы люди могли прийти и увидеть все это вживую, а не просто побывать в "музее на диване".

"Рахманинов принадлежит к плеяде русских деятелей культуры, которые объединяли людей в разных странах, и которые понятны без перевода по всему миру. Поэтому Рахманинов очень почитается здесь в Бельгии", - отметила руководитель Русского дома Брюсселя Вера Бунина. "Юбилей Рахманинова - это годовая программа. Сегодняшний концерт - это уже шестое мероприятие в рамках нашей программы, причем они все разноплановые - выставки, концерты, фильмы, но, как видите, у нас опять полный зал. Рахманинова здесь любят и играют", - отметила она.

Как сообщила корреспонденту ТАСС руководитель Русского дома в Люксембурге Марина Бочарова, в Великом герцогстве эта выставка откроется с 8 июня.