Новый фильм Франсуа Озона откроет кинофестиваль "Французские премьеры" в Москве

Помимо новой комедии Озона "Мое преступление" зрители увидят фильм Себастьена Байли "Актриса", документально-приключенческую ленту "В поисках снежного барса", картину Леоса Каракса "Дурная кровь" и многие другие

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Новый фильм режиссера Франсуа Озона "Мое преступление", драма Себастьена Байли "Актриса", картина Леоса Каракса "Дурная кровь" и другие ленты вошли в программу кинофестиваля "Французские премьеры", который пойдет в Москве с 13 июня по 12 июля. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе проекта "КАРО. Арт".

"С 13 июня по 12 июля в московском кинотеатре "Октябрь" "КАРО.Арт" и Французский институт в России представят российскому зрителю программу, состоящую из премьер избранных французских фильмов. Фестиваль откроется новой комедией мастера эпатажа Франсуа Озона "Мое преступление", с участием Изабель Юппер, Нади Терешкевич, Ребекки Мардер, Фабриса Луккини, Дани Буна", - рассказали организаторы кинофестиваля.

В программу "Французских премьер" вошли авторские и зрительские фильмы, участники Каннского и Берлинского кинофестивалей. Помимо новой комедии Озона зрители увидят фильм Себастьена Байли "Актриса" с Жюли Гайе в главной роли, документально-приключенческую ленту "В поисках снежного барса" - участника Каннского кинофестиваля, обладателя премий "Сезар" и "Люмьер". Также в программу вошли франко-бельгийская приключенческая комедия "Круиз по джунглям: Тайна Вальверде", психологическая драма Валери Данзелли "Только ты и я", политический триллер Сильвена Деклу "Большие надежды" и остросюжетный экшен "Чужак" режиссера Ксавье Жанса.

"Настоящим подарком для синефилов станет показ культового фильма Леоса Каракса "Дурная кровь". На Берлинском фестивале 1987 года картина получила сразу несколько наград: премию Альфреда Бауэра за открытие новых путей в киноискусстве, премию Международной ассоциации артхаусных кинотеатров, а также номинацию на "Серебряного медведя". В криминальной драме о карточном шулере, который должен похитить вакцину от опасного вируса, Каракс выступает наследником киноязыка Годара", - отметили в "КАРО.Арт".

Завершит программу кинофестиваля комедия Хьюго П. Томаса "Развод по-геймерски" с участием Ванессы Паради. Фильм расскажет о двух юных аферистах, которые решают собрать деньги на новую игровую приставку, притворившись смертельно больными. Все фильмы программы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. После показов зрители смогут обсудить картины с кинокритиками и экспертами.