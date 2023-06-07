В Россию с гастролями в июне приедут шесть зарубежных театров

Постановки представят театры из Абхазии, Казахстана, Южной Осетии, Белоруссии, Армении и Узбекистана

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Шесть театров из-за рубежа представят в июне в России свои постановки, сообщает в среду Минкультуры РФ.

"Большие гастроли" сразу шести зарубежных театров пройдут в июне по стране. Коллективы представят постановки по пьесам А. Н. Островского, чье 200-летие отмечается в этом году, и по другим произведениям русской и мировой классики", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Так, Русский театр драмы им. Ф. А. Искандера из Абхазии 21-22 июня выступит в Новокузнецке, а 24-25 июня - в Горно-Алтайске. Русский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова из Казахстана 24-25 июня ждут в Кирове, 29-30 июня - в Йошкар-Оле. Русский драматический театр им. К. С. Станиславского из Армении 25-26 июня приедет с гастролями в Саратов.

Артистов Драматического театра им. Коста Хетагурова из Южной Осетии 26-27 июня увидят зрители в Ульяновске, а 29-30-го - в Саранске. Молодежный театр Узбекистана выступит 27-28 июня в Казани, 30 июня - 1 июля - в Чебоксарах. Академический драматический театр им. М. Горького из Белоруссии приедет 28-29 июня в Уфу, 1-2 июля - в Оренбург.

Ранее сообщалось, что в 2023 году 16 зарубежных русских театров могут стать участниками программы "Большие гастроли". Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России и включает две масштабные федеральные программы - "Большие гастроли" (гастроли театров) и "Мы - Россия" (гастроли национальных коллективов).