В Москве начали реставрацию фасадов исторического корпуса МИСиС

Специалисты приступили к расчистке поверхностей от загрязнений, старой краски и отделочных материалов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Работы по реставрации фасадов главного корпуса Горного института Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) "МИСиС" на Ленинском проспекте начались в столице. Специалисты приступили к расчистке поверхностей от загрязнений, старой краски и отделочных материалов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе городского департамента культурного наследия со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

"Почти 200 лет в этом корпусе (МИСиС на Ленинском проспекте - прим. ТАСС) работают образовательные учреждения: с 1830-х там располагалось Московское городское мещанское училище, в советские годы - Московская горная академия и другие учебные заведения. <…> По решению мэра Москвы на реставрацию строения, возведенного в начале XIX века, был выделен грант", - значится в сообщении.

Здание расположено по адресу: Ленинский проспект, дом 6, строение 1, и носит статус объекта культурного наследия регионального значения. На его фасаде над главным входом размещены скульптуры шахтеров, а в орнаменте на капителях используется символика горного дела - кирка и отбойный молоток. Внутри сохранились лестницы чугунного литья XIX века и кирпичные своды домовой церкви 1836-1839 годов.

"Специалистам предстоит укрепить кирпичную кладку фасадов и восстановить поврежденные элементы. Мастера отреставрируют цоколь, скульптуры шахтеров над парадным входом, колонны, карнизы и лепной декор. Одновременно идет подготовка к работам в интерьерах", - уточнила Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба.

Как отметили в столичном департаменте культурного наследия, здание Горного института было построено в стиле классицизма в 1801-1802 годах. Спроектировал его архитектор Алексей Бакарев. В разные годы училище перестраивалось. Над проектами работали такие архитекторы, как Михаил Быковский и Александр Каминский.

"В 1835 году здесь открылось Московское городское мещанское училище, ставшее примером столичной благотворительности, - обучаться там можно было бесплатно. В 1918 году в корпусе обосновалась Московская горная академия, а с 1930-го размещались шесть различных институтов, в том числе Горный", - добавили в пресс-службе. Там также напомнили, что в 1932 году в здании началась масштабная реставрация по проекту архитекторов Владимира Кринского и Алексея Рухлядева, она завершилась только к 1950 году. В тот период были надстроены четвертый и пятый этажи, а также появились скульптуры над восьмиколонным портиком главного входа.