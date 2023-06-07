В московских кинотеатрах планируют показывать китайское кино

По мнению гендиректора "Москино" Натальи Мокрицкой, сегодня кинематограф Китая развивается семимильными шагами, создается выдающееся жанровое кино

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Китайские фильмы планируют показывать в московских кинотеатрах в рамках развития культурного сотрудничества. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС гендиректор "Москино" Наталья Мокрицкая.

"Китайские коллеги показывали российское кино. И оно пользуется большим успехом. <...> И мы поворачиваем эту историю и хотим показывать китайское кино. Тем более в сегодняшней ситуации, когда нам не хватает зрелищного кино", - сказала Мокрицкая.

По ее словам, кинематограф Китая является визитной карточкой его культуры. "Кинематографистов с Китаем связывает многолетняя дружба. И китайское кино имеет очень большую историю, о которой мало кто знает", - подчеркнула она.

Как отметила гендиректор, китайские зрители всегда любили советское кино. Власти поставляли советское кино на постоянной основе в Китай. "Мы, в свою очередь, знали только авторский сегмент китайского кино. Потому что именно авторское кино начало появляться на международных фестивалях в 1980-х, 1990-х и начале 2000-х: "Герои", "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" и тому подобное. Мы видели лишь вершину", - уточнила Мокрицкая.

По ее мнению, сегодня кинематограф Китая развивается семимильными шагами, создается выдающееся жанровое кино.

"На протяжении многих лет проходили недели российского и китайского кино. В Пекине и других крупных городах провинций показывали наше кино. <...> К сожалению, с пандемией эта инициатива заглохла. Сегодня Московское кино возобновляет эту традицию. <...> Я высоко ценю эту инициативу и считаю, что это обязательно нужно делать", - заключила Мокрицкая.