Студенты-дипломники ГИТИСа и Русский театр в Ереване представили "Даму с собачкой"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьера спектакля по рассказу Антона Чехова "Дама с собачкой" состоялась в Ереванском государственном русском драматическом театре имени Станиславского, это первая совместная работа ГИТИСа и Русского театра в Ереване, сообщила в среду пресс-служба вуза.

"Мне было интересно работать с актерами театра, которые моментально и очень искренне включились в работу", - привели в пресс-службе слова режиссер Ярослава Жевнерова. По его словам, получилась трогательная история в небольшом зале на 70 человек.

Спектакль на малой сцене театра поставили выпускник вуза Ярослав Жевнеров и художник-сценограф, студентка Екатерина Эрдэни. В постановке - двое героев: Дмитрий Гуров и Анна Сергеевна.

Худрук театра Карен Нерсисян назвал опыт такого сотрудничества интересным. "Радует современное сегодняшнее прочтение рассказа Чехова, скрупулезность и вдумчивость построения психологического рисунка актерских ролей. При довольно неожиданных режиссерских и сценографических решениях молодые постановщики верны линии истинного русского психологического театра. Команда наших актеров работала над спектаклем с большим интересом. И, безусловно, этот спектакль не оставит равнодушным ереванского зрителя", - отметил Нерсисян.

Постановка стала возможной благодаря поддержке Минкультуры России, Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и ФГБУК "Росконцерт" в рамках проекта "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа и ведущих творческих вузов в русских театрах за рубежом". В этом году выпускники и студенты-дипломники ГИТИСа и Школы-студии МХАТ планируют выпустить еще четыре премьеры в Казахстане (Уральск, Шымкент, Кокшетау) и Белоруссии (Минск).