Вокалисты из России и стран ближнего зарубежья примут участие в "Большой опере - 2023"

Из 18 профессиональных оперных вокалистов отобрано 10 участников

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Участниками нового сезона телевизионного конкурса "Большая опера - 2023" станут 10 вокалистов из России и стран ближнего зарубежья. Об этом сообщили в среду в пресс-службе телеканала "Россия-Культура".

"Из 18 профессиональных оперных вокалистов отобрано 10 участников. Все они представляют разные регионы России и стран ближнего зарубежья", - рассказали в пресс-службе.

По решению жюри участниками нового сезона конкурса станут Елизавета Кулагина, Софья Цыганкова, Екатерина Савинкова, Дарья Горожанко, Елисей Лаптев и Константин Федотов из России, а также Ирина Мулярчик из Белоруссии, Тигран Мелконян из Армении, Ришат Решитов из Узбекистана и Динмухамед Кошкинбаев из Казахстана.

Съемки нового сезона проекта начнутся в конце лета на "Мосфильме".