Роман "Разрушительная любовь" стал самой популярной книгой у посетителей "Красной площади"

На втором месте - новый детектив Елены Михалковой "Мертвый кролик, живой кролик"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Лидером продаж в павильоне "Художественная литература" на фестивале "Красная площадь" стал роман "Разрушительная любовь" Аны Хуан, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе объединенной розничной сети "Читай-город - Буквоед".

"Лидером продаж стал роман Аны Хуан "Разрушительная любовь". <…> Это единственная зарубежная книга в рейтинге. На втором месте - новый детектив Елены Михалковой "Мертвый кролик, живой кролик", - сообщили в пресс-службе. Тройку лидеров замыкает сборник стихотворений и поэм "ПоэZия русского лета".

В десятке лидеров оказалось несколько книг на тему советского периода. Это "Atomic Heart. Предыстория "Предприятия 3836" Харальда Хорфа, романы Юрия Полякова "Совдетство. Пересменок" и "Совдетство 2. Пионерская ночь". В рейтинг также вошел роман Сергея Шаргунова "Книга без фотографий". "Исследования рейтинга отражают главные запросы читателей - четко прослеживается рефлексия советского периода, обращение ко времени и памяти", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в десятке лидеров продаж - роман "Чагин" Евгения Водолазкина, книга памяти публициста и критика Александра Тимофеевского, собранная Татьяной Толстой "Истребление персиян". В сборник вошли тексты авторов, эссе и диалоги о литературе, кинематографе и русской истории. А замыкает десятку сборник рассказов и повестей "Армастан. Я тебя тоже" Анны Матвеевой. "Автор пишет о картинах, фотографиях, плакатах, рисунках - обо всем, что касается визуального восприятия, одного из трендов последних лет", - заключили в пресс-службе.

Фестиваль "Красная площадь" ежегодно проходит у стен Кремля. Он приурочен ко Дню русского языка и дню рождения поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня. Фестиваль этого года прошел со 2 по 6 июня. ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля.