Крупнейший на Урале музыкальный фестиваль перенес главную площадку из центра Екатеринбурга

Ural Music Night пройдет на площади Кирова, напротив главного здания УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Крупнейший на Урале музыкальный фестиваль Ural Music Night, который состоится в Екатеринбурге 23 июня, перенес главную площадку фестиваля в Историческом сквере в центре Екатеринбурга на площадь Кирова у Уральского федерального университета. Об этом сообщили в среду в пресс-службе фестиваля.

"Традиционная акция "Светает" с Валерием Сюткиным в этом году пройдет на площади Кирова, напротив главного здания УрФУ. Туда же будет перенесена главная площадка фестиваля - "Магистерия". <...> Тысячи зрителей и музыкантов встретят новый день и споют главную песню фестиваля ("Серенада трубадура") вместе с автором самых добрых песен Валерием Сюткиным и камерным оркестром B-A-C-H [на новом месте]", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на главной сцене будут объединены академическая, народная и джазовая музыка.

Среди исполнителей фестиваля в этом году Валерий Сюткин, IOWA, Тося Чайкина, Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, Billy's band, Dose, Максим Свобода, Кристина Кошелева, Тимур Шаов и другие.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. Традиционно на нем представляют практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона. В 2023 году фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов.