В Музее военной формы РВИО открыли выставку к 60-летию воссоздания морской пехоты

Выставка расскажет об изменениях военной формы, знаках различия, снаряжении морской пехоты ВМФ России с 1963 года

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Выставочный проект "Морская пехота - гвардия флота" открыли в среду в Музее военной формы Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве. Он приурочен к 60-летию воссоздания морской пехоты в составе Военно-морского флота СССР, передает корреспондент ТАСС.

"Пока есть морская пехота в России, стране ничего не грозит, есть будущее, потому что это настоящие сверхлюди. Это элитная, сплоченная, уникальная военная структура, созданная на заре империи Петром I, никогда не знавшая поражений", - сказал ТАСС после церемонии открытия помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

Выставка расскажет об изменениях военной формы, знаках различия, снаряжении морской пехоты ВМФ России с 1963 года по настоящее время. В ней использованы экспонаты из частного собрания коллекционера Всеволода Чиркова.

Среди экспонатов также парадная форма руководителя Департамента культуры Москвы, сержанта морской пехоты Александра Кибовского, который проходил военную службу по призыву в 2000-2001 годы.

Выставка будет доступна для посетителей с 8 июня до 1 ноября 2023 года.