Российские музыканты выступят в честь Дня России на территории аттракциона "Солнце Москвы"

Интерактивная программа пройдет с 10 по 12 июня

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Концерт "Русского радио" и световое шоу-триколор пройдут 10 июня в честь Дня России на территории колеса обозрения "Солнце Москвы". На главной сцене городского променада выступят популярные артисты Filatov & Karas, Ева Власова, Родион Газманов, Марина Бриз и другие, сообщила ТАСС в среду пресс-служба аттракциона.

"Интерактивная программа, посвященная Дню России, пройдет на территории "Солнца Москвы" с 10 по 12 июня. В субботу состоится вечерний концерт "Русского радио" с участием звезд российской эстрады. В воскресенье и понедельник гостей ждут выступления танцевальных и вокальных коллективов, тематические игры и развлечения. Стартует концерт "Русского радио" с необычного светового шоу на колесе обозрения. В 20:20 ведущие утреннего шоу выходного дня "Вкрутую по-русски" Миша Набоков и Андрей Макеев торжественно запустят на аттракционе световое шоу в цветах российского флага", - рассказали в пресс-службе.

Гостей ждут два часа качественной музыки, розыгрыши призов и билетов на колесо обозрения "Солнце Москвы", а также танцы народов России, праздничные открытки и флаги-триколоры на высоте 140 м.

"День России - важный для всей страны государственный день, символизирующий единение российского народа. Поэтому программа мероприятий праздника отражает неповторимую культуру, многовековую историю и уникальные традиции нашей страны. Кроме этого, специально к 12 июня на колесе обозрения "Солнце Москвы" появятся российские триколоры. Флаги можно будет увидеть в каждой кабине аттракциона", - рассказали организаторы.

Весь день 12 июня гостей "Солнца Москвы" будет ждать приятный памятный подарок - праздничная открытка ко Дню России. Открытку и ленту-триколор все желающие смогут получить бесплатно на стойке информации в главном холле комплекса.

Посетители также увидят выступления солистов "Москонцерта". В программе музыкальные композиции в сопровождении баяна и гуслей от вокально-инструментального ансамбля Марии Беляевой и Александра Ускова, а также песни о России в исполнении Ильи Ушуллу. В 17:00 центр русской культуры и развлечений "Кремль в Измайлово" приглашает гостей на центральную площадь принять участие в интерактивной программе "Русские забавы". Участие во всех активностях бесплатное.