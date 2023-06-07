Показы мультимедиа-спектакля об истории Севастополя "Грифон" начнутся с 10 июня

Спектакль создан по одноименной пьесе митрополита Тихона

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Спектакль нового формата "Грифон", который пятый год проходит в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический", откроет новый сезон с 10 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история".

"10 июня 2023 года спектакль нового формата "Грифон", проходящий пятый год в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" открывает новый сезон. Историческое мультимедийное шоу реализует Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" при поддержке Министерства культуры РФ. Спектакль, соединивший в себе театральное представление и мультимедийные технологии, за четыре прошедших сезона посмотрели более 50 тыс. жителей и гостей Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

"Грифон" был показан 100 раз, 100 артистов из крымских театров, в том числе севастопольских, 300 специалистов из разных областей, задействованных в спектакле, два года готовили постановку.

Спектакль создан по одноименной пьесе митрополита Тихона (Шевкунова). Подготовлен проект командой студии "Мастерская" и театра "Трикстер" (резидент Центра драматургии и режиссуры, лауреат премий "Золотая маска"), который специализируется на кукольных и интерактивных постановках. Премьерные показы спектакля будут проходить на сцене Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" с 10 июня по пятницам и субботам.

Спектакль "Грифон" реализуется в рамках масштабной программы благоустройства и музеефикации музея-заповедника "Херсонес Таврический". В рамках этой программы создается историко-археологический парк "Херсонес Таврический", который будет состоять из музеев, общественно-культурных пространств, также станет новым центром притяжения всего полуострова. Программа реализуется в рамках комплекса поручений президента России Владимира Путина по развитию исторических территорий России и созданию духовно-просветительского центра на территории Древней Корсуни.