Путин направил приветствие участникам фестиваля классической музыки "Кантата"

Этот фестиваль "выполняет высокую просветительскую миссию", отметил президент

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль классической музыки "Кантата" выполняет высокую просветительскую миссию и привлекает внимание общественности к проблемам сохранения уникальных архитектурных памятников. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям мероприятия, телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Отрадно, что ваш замечательный проект состоялся и сегодня вновь объединяет на исторических и сценических площадках Калининграда участников и гостей из разных регионов России и зарубежных стран. Выполняя высокую просветительскую миссию, привлекая широкое общественное внимание к проблемам сохранения уникальных архитектурных памятников, он знакомит любителей искусства с классическими музыкальными произведениями, с творчеством талантливых исполнителей и коллективов", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что фестиваль приурочен к 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова, а также обратил внимание на богатую и насыщенную программу фестиваля и востребованные благотворительные инициативы.

Глава государства выразил уверенность, что "форум пройдет с большим успехом, подарит присутствующим хорошее настроение и самые добрые, незабываемые впечатления". В заключение президент пожелал участникам, организаторам и гостям фестиваля всего наилучшего.

Третий Международный фестиваль классической музыки "Кантата" проходит на исторических и общественных площадках в городах и селах Калининградской области с 7 по 12 июня. В программе культурного проекта - семь концертов с участием известных артистов, два музыкальных спектакля и образовательный цикл, посвященный классической музыке.