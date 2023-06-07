Песня Shaman "Встанем" получила Национальную премию интернет-контента

Композицию отметили в номинации "Лучший музыкальный трек"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения II Национальной премии интернет-контента проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Песня Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, получила награду в номинации "Лучший музыкальный трек", передает корреспондент ТАСС.

Статуэтку главе пресс-службы Дронова вручил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. "Все знают, что задача конкурса - выявлять новые таланты, новые песни. Когда проходит год, все спрашивают: "Где же эти новые таланты?". Сегодня есть что ответить. Победителем стал Shaman с песней "Встанем", - сказал он.

Новиков также пожелал артисту, который в день церемонии проводит сольный концерт в Чебоксарах, творческих успехов. "Желаем ему успехов, пусть он всегда будет востребованным и пишет новые песни", - добавил он.

Всего на церемонии будут отмечены лауреаты в 20 номинациях, таких как "Лучший сериал", "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный проект", "Лучший телеграм-канал", "Лучший журналистский проект в интернете", "Дебют года", "Социальный интернет-триггер", "Лучший музыкальный трек", "Международный успех", "Лучший блог" и т. д.

Ведущими вечера, который разделен на несколько актов, стали актриса Елена Подкаминская и стендап-комик Стас Старовойтов, певица, блогер Люся Чеботина и актер, телеведущий Вячеслав Макаров, поэтесса, блогер Анна Егоян и народный артист России Юрий Стоянов. Озвучивает церемонию актер Сергей Бурунов.

О премии

Первая часть церемонии вручения II Национальной премии интернет-контента прошла 18 мая в московском центре изучения конструктивизма "Зотов". Среди победителей 16 индустриальных номинаций художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, ролик "Время переезжать в Россию", а также социально-познавательный проект о важности связи между поколениями "Дедсад".

В этом году к 27 номинациям премии добавились новые. Финалистов определил экспертный совет, а победителей - профессиональное жюри. Всего на соискание премии было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов.

Первая Национальная премия интернет-контента прошла в Москве в июне 2022 года. Победителями стали российские военные корреспонденты, спецпроект "Истории волонтеров "Лиза Алерт", фильм "Серебряные коньки", веб-сериал "Трудные подростки - 2", онлайн-проект "Русская кибердеревня", фильм "Батя" и другие. ТАСС выступает информационным партнером премии.