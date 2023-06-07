Фильм "История финансов России" признали лучшим документальным проектом премии ИРИ

В проект вошли ранее не публиковавшиеся архивные данные XVIII-XIX веков

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения II Национальной премии интернет-контента проходит в среду во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. "Лучшим документальным проектом" назван фильм о становлении отечественной финансовой системы "История финансов России", передает корреспондент ТАСС.

"Большая честь именно в этой номинации вручать премию, потому что это самая популярная номинация - больше всего заявок было подано в ней. С большим удовольствием объявляю: "История финансов России", - сказал генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

В проект вошли ранее не публиковавшиеся архивные данные XVIII-XIX веков. Фильм повествует о том, как построена система финансов в современной России, какие принципы остаются неизменными. Режиссером четырех серий документального проекта стал Андрей Зенин, авторами сценария - Алексей Боков, Серик Бейсеу, Лана Самарина.

"Классно, когда министерство финансов занимает первые места в кино. Это история о той непростой работе, которая проводится министерством финансов из поколения в поколение, на протяжении всей нашей истории. Многие думают, что финансисты - сухари. Отнюдь нет, финансисты - творческие люди. Потому что столько заявок на финансирование, столько предложений потратить деньги. Но найти самое главное и самое нужное - дорогого стоит", - отметил министр финансов России Антон Силуанов.

Всего на церемонии будут отмечены лауреаты в 20 номинациях, таких как "Лучший сериал", "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный проект", "Лучший телеграм-канал", "Лучший журналистский проект в интернете", "Дебют года", "Социальный интернет-триггер", "Лучший музыкальный трек", "Международный успех", "Лучший блог" и т. д.

Ведущими вечера, который разделен на несколько актов, стали актриса Елена Подкаминская и стендап-комик Стас Старовойтов, певица, блогер Люся Чеботина и актер, телеведущий Вячеслав Макаров, поэтесса, блогер Анна Егоян и народный артист России Юрий Стоянов. Озвучивает церемонию актер Сергей Бурунов.

О премии

Первая часть церемонии вручения II Национальной премии интернет-контента прошла 18 мая в московском центре изучения конструктивизма "Зотов". Среди победителей 16 индустриальных номинаций художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, ролик "Время переезжать в Россию", а также проект о важности связи между поколениями "Дедсад".

В этом году к 27 номинациям премии добавились новые. Финалистов определил экспертный совет, а победителей - профессиональное жюри. Всего на соискание премии было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов.

Первая Национальная премия интернет-контента прошла в Москве в июне 2022 года. Победителями стали российские военные корреспонденты, спецпроект "Истории волонтеров "Лиза Алерт", фильм "Серебряные коньки", веб-сериал "Трудные подростки - 2", онлайн-проект "Русская кибердеревня", фильм "Батя" и другие. ТАСС выступает информационным партнером премии.