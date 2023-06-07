Национальной премией интернет-контента наградили фильм "Чемпион мира"

Награду вручал народный артист России Игорь Угольников

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения II Национальной премии интернет-контента проходит в среду во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. История шахматного поединка за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным "Чемпион мира" победила в категории "Лучший художественный фильм", передает корреспондент ТАСС.

Награду победителям вручил актер, народный артист России Игорь Угольников. "Мне радостно это сказать - "Чемпион мира", - объявил он и от лица Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) поблагодарил Институт развития интернета (АНО "ИРИ") за поддержку важных проектов.

Фильм "Чемпион мира" основан на истории матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира из СССР Карповым и эмигрировавшим в Швейцарию советским гроссмейстером Корчным. Матч до шести побед без учета ничьих проходил в филиппинском Багио. По итогам напряженной схватки, которая длилась три месяца, победу одержал Карпов.

Съемки проходили в Москве, Сочи, а также Сербии и Черногории. Фильм создавался студией "Тритэ" Никиты Михалкова, телеканалом "Россия-1" и кинокомпанией "Централ партнершип" при поддержке Фонда кино.

Всего на церемонии будут отмечены лауреаты в 20 номинациях: "Лучший сериал", "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный проект", "Лучший телеграм-канал", "Лучший журналистский проект в интернете", "Дебют года", "Социальный интернет-триггер", "Лучший музыкальный трек", "Международный успех", "Лучший блог" и других.

Ведущими вечера, который разделен на несколько актов, стали актриса Елена Подкаминская и стендап-комик Стас Старовойтов, певица, блогер Люся Чеботина и актер, телеведущий Вячеслав Макаров, поэтесса, блогер миллионник Анна Егоян и народный артист России Юрий Стоянов. Озвучивает церемонию актер Сергей Бурунов.

О премии

Первая часть церемонии вручения II Национальной премии интернет-контента прошла 18 мая в московском центре изучения конструктивизма "Зотов". Среди победителей 16 индустриальных номинаций - художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, ролик "Время переезжать в Россию", а также социально-познавательный проект о важности связи между поколениями "Дедсад".

В этом году к 27 номинациям премии добавились новые. Финалистов определил экспертный совет, а победителей - профессиональное жюри. Всего на соискание премии было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов.

Первая Национальная премия интернет-контента прошла в Москве в июне 2022 года. Победителями стали российские военные корреспонденты, спецпроект "Истории волонтеров "Лиза Алерт", фильм "Серебряные коньки", веб-сериал "Трудные подростки - 2", онлайн-проект "Русская кибердеревня", фильм "Батя" и другие. ТАСС выступает информационным партнером премии.