"Нулевой пациент" стал лауреатом Национальной премии интернет-контента

Работа получила награду в номинации "Лучший сериал"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения II Национальной премии интернет-контента в среду проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Драматический сериал "Нулевой пациент" о первой в СССР вспышке ВИЧ с Никитой Ефремовым и Аскаром Ильясовым в главных ролях получил награду в номинации "Лучший сериал", передает корреспондент ТАСС.

Награду победителям вручил генеральный директор СТС Александр Акопов. "К этому проекту я имею непосредственное отношение как зритель, потому что это один из немногих не моих проектов, который я посмотрел от начала и до конца", - сказал он.

Проект "Кинопоиска" от продюсерской компании "Среда" состоит из семи эпизодов, действие разворачивается в детской больнице в Калмыкии, где происходит первая в стране крупная вспышка ВИЧ. Сценарий сериала написал Олег Маловичко.

"Сейчас мы получаем много обратной связи от людей о том, что к проблеме ВИЧ сегодня потянулись очень многие. И я надеюсь, что это в том числе благодаря нашему сериалу, у которого было много миллионов зрителей", - сказала со сцены продюсер проекта Александра Ремизова.

Всего на церемонии будут отмечены лауреаты в 20 номинациях - "Лучший сериал", "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный проект", "Лучший телеграм-канал", "Лучший журналистский проект в интернете", "Дебют года", "Социальный интернет-триггер", "Лучший музыкальный трек", "Международный успех", "Лучший блог" и других.

О премии

Первая часть церемонии вручения II Национальной премии интернет-контента прошла 18 мая в московском центре изучения конструктивизма "Зотов". Среди победителей 16 индустриальных номинаций - художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, ролик "Время переезжать в Россию", а также социально-познавательный проект о важности связи между поколениями "Дедсад".

В этом году к 27 номинациям премии добавились новые. Финалистов определил экспертный совет, а победителей - профессиональное жюри. Всего на соискание премии было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов.

Первая Национальная премия интернет-контента прошла в Москве в июне 2022 года. Победителями стали российские военные корреспонденты, спецпроект "Истории волонтеров "Лиза Алерт", фильм "Серебряные коньки", веб-сериал "Трудные подростки - 2", онлайн-проект "Русская кибердеревня", фильм "Батя" и другие. ТАСС выступает информационным партнером премии.