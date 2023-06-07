Организаторы премии "Ясная поляна" объявили список номинации "Иностранная литература"

В нее вошли произведения авторов из восьми стран

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Произведения авторов из восьми стран, включая США, Албанию, Китай, Германию и Испанию, вошли в короткий список номинации "Иностранная литература" премии "Ясная поляна". Об этом сообщил председатель жюри премии, советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.

Открывая вечер, Толстой обратился к его гостям с приветственным словом, напомнив, что премия вручается с 2003 года. Члены ее жюри - писатели Алексей Варламов, Павел Басинский, Евгений Водолазкин и Владислав Отрошенко также присутствовали на оглашении короткого списка.

"Короткий список номинации "Иностранная литература" получился в этом году не таким уж и коротким - в него вошли восемь произведений", - сказал Толстой.

Фрагменты из книг, вошедших в короткий список, для публики зачитали артисты Константин Хабенский, Максим Щеголев и другие.

В короткий список "Иностранной литературы" в этом году вошли книги "Дворец Сновидений" Исмаиля Кадарэ (Албания), "Внучка" Бернхарда Шлинка (Германия), "Стрижи" Фернандо Арамбуру (Испания), "Кокон" Чжан Юэжань (Китай), "Звук падающих вещей" Хуана Габриэля Васкеса (Колумбия), "Пуп света" Венко Андоновского (Македония), "Зимний солдат" Дэниеля Мейсона (США) и "Обещание" Дэймона Гэлгута (ЮАР).

Имя лауреата в этой номинации объявят осенью 2023 года. Торжественная церемония награждения пройдет в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ).

Новая номинация

В этом году в премии "Ясная поляна" появится новая номинация - "Пропущенные шедевры". Наградой в этой номинации отметят произведение мировой литературы, незамеченное российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытое для российского читателя уже после смерти автора. Короткий список этой номинации также формируется экспертами. Премия будет вручаться переводчику текста на русский язык.

Кроме того, в 2023 году премия "Ясная Поляна" впервые выберет лауреата, внесшего особый вклад в развитие отечественной литературы, в номинации "Личность".

О премии

Общий фонд премии "Ясная поляна" составит 6,7 млн рублей, она является крупнейшей ежегодной литературной премией России. Номинация "Иностранная литература" состоит из двух частей: 1,2 млн рублей получит лауреат - зарубежный писатель, 500 тыс. рублей - переводчик книги на русский язык. Лауреат в номинации "Современная русская проза" получит 3 млн рублей, авторы, вошедшие в короткий список, делят между собой 1 млн рублей. Победитель номинации "Событие" получает 500 тыс. рублей.

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза, учрежденного компанией Samsung, "Выбор читателей".

В разные годы лауреатами премии становились Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин, Дмитрий Данилов. Лауреатами в номинации "Иностранная литература" становились, в частности, Рут Озеки, Орхан Памук, Амос Оз, Юй Хуа и переводчики их книг на русский язык.