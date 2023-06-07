"Чебурашку" режиссера Дмитрия Дьяченко покажут в Туркмении

В Ашхабаде с 9 по 14 июня пройдут Дни российского кино

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" будет показан в Туркмении в рамках праздника Дни российского кино под брендом Russian Film Festival. Об этом сообщает в среду Минкультуры РФ.

"С 9 по 14 июня в Ашхабаде пройдут Дни российского кино под брендом Russian Film Festival. <...> Туркменские зрители увидят хит российского кинопроката - комедию "Чебурашка", которая также вошла в топ-25 мирового рейтинга самых кассовых фильмов 2023 года", - говорится в распространенном сообщении ведомства.

Дни российского кино в Туркмении организованы "Роскино" при поддержке Минкультуры России и посольства РФ в Туркменистане. Мероприятие под брендом Russian Film Festival в республике пройдет уже в третий раз.