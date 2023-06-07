В Москве прошла церемония награждения Национальной премии интернет-контента

Блогер Станислав Васильев (Стас Ай Как Просто), победивший в номинации "Дебют года" за фильм "Донбасский дневник. Как я побывал на войне" на церемонии вручения II Национальной премии интернет-контента России

Блогер Станислав Васильев (Стас Ай Как Просто), победивший в номинации "Дебют года" за фильм "Донбасский дневник. Как я побывал на войне" на церемонии вручения II Национальной премии интернет-контента России

Были отмечены лауреаты в 20 номинациях

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения II Национальной премии интернет-контента прошла в среду во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Лауреатами премии стали фильм "Чемпион мира", сериал "Нулевой пациент", короткометражный фильм "Выход", программа "Москва. Кремль Путин" и многие другие проекты, передает корреспондент ТАСС.

"Нынешняя премия отличается от первой тем, что в ней почти в 1,5 раза больше номинаций <...>. Поступило в два раза больше заявок, нас это только радует, так как это повышение конкуренции. Кроме того, нам кажется, что выросло качество самих проектов, качество того, что мы показываем. Вот и результат", - сказал в беседе с ТАСС генеральный директор Института развития интернета (ИРИ), учредившего премию, Алексей Гореславский.

Всего на церемонии отмечены лауреаты в 20 номинациях. "Лучшим сериалом" стал "Нулевой пациент", сюжет которого разворачиваются вокруг вспышки ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты в конце 80-х годов прошлого века. История шахматного поединка за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным "Чемпион мира" победила в категории "Лучший художественный фильм", а лучшим документальным проектом признали сериал о становлении отечественной финансовой системы "История финансов России".

В номинации "Международный успех" награды получили номинированный на "Оскар" короткометражный фильм "Выход" и программа пранкеров Вована и Лексуса "Шоу ВиЛ". "Лучшим Telegram-каналом" эксперты назвали информационный Telegram-канал "Readovka" медиахолдинга "Readovka news". В категории "Лучший журналистский проект в интернете" победила программа Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин". "Лучшим музыкальным треком" стала песня Ярослава Дронова (SHAMAN) "Встанем". Композиция исполнителя "Я русский" также победила в категории "Социальный интернет-триггер".

Тревел-шоу о путешествии по России с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем "Куда глаза не глядят" стало "Лучшим блогом", а в номинации "Дебют года" отметили фильм блогера Стаса "Ай, как просто" "Донбасский дневник. Как я побывал на войне" о его поездке в Донбасс.

Тематические номинации

Заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко по видеосвязи объявил обладателя награды в номинации "Герои нашего времени". Премию получил проект Юлии Барановской "Женщины Донбасса".

"Знаю, что Юля одна из первых поехала на Донбасс в самом начале событий прошлого года, не смогла остаться равнодушной. В результате родился этот удивительный рассказ о 30 судьбах женщин Донбасса, рассказ наполненный и бедой, и трагедиями, а также невероятным мужеством, верой в людей и любовью. <…> Это очень важный пример для каждого из нас", - отметил в своем видеообращении первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В номинации "Просвещение и образование" лучшим признан второй сезон киножурнала "Хочу все знать", а в категории "Сохраняя историческую память" за лучший контент, посвященный истории России, наградили документально-художественный сериал Андрея Кравчука "Петр I. Последний царь и первый император". "Послезавтра, 9 июня, день рождения Петра I. Вполне закономерно, что в канун такой даты премию получает фильм "Петр I. Последний царь и первый император", - отметил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский.

В этом году также впервые был вручен приз в специальной номинации "Победа будет за нами". В ней отмечены ежедневные прямые стримы Народного фронта.

В спецноминации "I’ll be back", которая вручается "лучшим блогерам, удаленным с YouTube по политическим мотивам, но "восставшим" на других площадках", отмечены Артемий Лебедев, Дмитрий Пучков, Стас "Ай, как просто!" и Андрей Бочаров. Документальный сериал "Наши Люди" также награжден в номинации "Большой патриот маленькой Родины" призом "за неподдельную любовь к малой Родине, и освещение достижений отечественных производителей в разных регионах страны, достижений, которыми мы гордимся".

В рамках церемонии были вручены и несколько наград с партнерами премии. В спецноминации с VK "Цифровая трансформация искусства" премию вручили Русскому музею, а в совместной с АНО "Россия - страна возможностей" в категории "Мы из будущего" отмечен Всероссийский проект для ИТ-специалистов "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект". "Я уверена, что в зале каждый хотел бы с вами встретиться. Потому что вы - из будущего", - обратилась к авторам проекта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вручавшая премию.

Скетчком #ШКЛТ стал победителем в номинации "Выбор Первых", совместной с РДДМ "Движение первых", а проект "Всегда готов!" назван лучшим в номинации "Голос поколения" с российским обществом "Знание".

Ведущими вечера стали актриса Елена Подкаминская и стендап-комик Стас Старовойтов, певица, блогер Люся Чеботина и актер, телеведущий Вячеслав Макаров, поэтесса, блогер Анна Егоян и народный артист России Юрий Стоянов. Озвучивал церемонию актер Сергей Бурунов.

О премии

Первая часть церемонии вручения II Национальной премии интернет-контента прошла 18 мая в московском центре изучения конструктивизма "Зотов". Среди победителей - художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, ролик "Время переезжать в Россию", а также социально-познавательный проект о важности связи между поколениями "Дедсад".

Первая Национальная премия интернет-контента прошла в Москве в июне 2022 года. Победителями стали российские военные корреспонденты, спецпроект "Истории волонтеров "Лиза Алерт", фильм "Серебряные коньки", веб-сериал "Трудные подростки - 2", онлайн-проект "Русская кибердеревня", фильм "Батя" и другие. ТАСС выступает информационным партнером премии.