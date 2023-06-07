В Калининграде открылся фестиваль классической музыки, посвященный Сергею Рахманинову

Он продлится до 12 июня

КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Третий Международный фестиваль классической музыки "Кантата", посвященный 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова, начался в среду в Калининграде. Он открылся музыкально-поэтическим спектаклем с участием Московского государственного симфонического оркестра и солистов, передает корреспондент ТАСС.

"В программе концерта-спектакля "Рахманинов. Я - здесь" - шедевры симфонической и фортепианной музыки великого композитора в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под руководством заслуженного артиста России Ивана Рудина с участием солиста Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова, дипломанта XXIV Международного конкурса имени Глинки Дмитрия Орлова, актера театра и кино, лауреата премии зрительских симпатий "Звезда театрала" в номинации "Лучшая мужская роль" (2022 г.) Юрия Чурсина, актрисы и певицы, солистки мюзиклов Лики Рулла", - сообщили в пресс-службе фестиваля. Дополнением звучащей со сцены Летнего театра под открытым небом в Центральном парке культуры города музыки Рахманинова стали документальные тексты самого композитора, а также созданные нейросетью письма коллегам-музыкантам.

Перед началом концерта-открытия фестиваля губернатор Калининградской области Антон Алиханов огласил приветствие президента России Владимира Путина участникам, организаторам и гостям Третьего фестиваля классической музыки "Кантата".

Глава региона отметил, что фестиваль "Кантата", который вот уже третий раз пройдет на различных площадках Калининградской области, "растет, становится интереснее, появляются новые активности".

"Калининградская область - жемчужина России. Я желаю фестивалю "Кантата" быть жемчужиной Калининградской области. В добрый путь, фестиваль!", - напутствовал в свою очередь художественный руководитель "Кантаты" Иван Рудин.

Замки, кирхи, соборы и звездные гости

В программе просветительского фестиваля "Кантата", который продлится до 12 июня, значатся семь концертов и два музыкальных спектакля с участием оперных певцов мировой величины, лучших отечественных творческих коллективов. Традиционно большинство концертов проходят на исторически значимых объектах региона - замках, кирхах, соборах.

Уже в четверг таким объектом станет Алленбургская кирха в поселке Дружба (бывший Алленбург), заложенная в начале XV века. Здесь выступит знаменитый хор Сретенского монастыря. Руины средневекового замка Бранденбург в поселке Ушаково станут концертным залом под открытым небом для исполнения оперы "Алеко" в постановке Калининградского областного музыкального театра с участием солистов Московского театра "Новая Опера" имени Е. В. Колобова Светланы Касьян и Дмитрия Оролова, солистов театра "Геликон-опера" Шоты Чибирова и Григория Соловьева.

Кафедральный собор на острове Канта - главная культурная и историческая локация Калининграда постройки начала XIV века примет на фестивале "Марафон фортепианных концертов Рахманинова", здесь же состоится ночной органный концерт в исполнении Елены Приваловой - лауреата всероссийской премии "Органист года - 2021".

Площадь перед Кафедральным же собором примет и завершающий гала-концерт фестиваля "Кантата", где главными звездами вечера станут лауреат двух премий "Грэмми", самый знаменитый в мире русский бас Ильдар Абдразаков и симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР, Героя Труда Российской Федерации Юрия Башмета.

Образовательная программа

В этом году организаторы "Кантаты" предлагают всем желающим также обширную образовательную программу: открытые лекции, кинопоказы и мастер-классы, посвященные классической музыке и другим направлениям искусства. Всего к лекциям и мастер-классам присоединились более десятка экспертов, в том числе участники музыкальной части фестиваля "Кантата".

Российское общество "Знание" подготовило кинопоказы. Зрители увидят фильм, посвященный 150-летию со дня рождения Рахманинова, фильмы-победителей всероссийского конкурса режиссерских идей проекта "Знание. Кино".

О фестивале

Международный фестиваль классической музыки "Кантата" проводится с 2021 года. Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, организаторы - правительство Калининградской области, региональное министерство по культуре и туризму, АНО "Фестивальная дирекция".

Режиссер фестиваля - Дмитрий Отяковский, лауреат Национальной оперной премии "Онегин", победитель многих всероссийских конкурсов. Просветительский фестиваль "Кантата" не только привлекает внимание к значимым памятникам архитектуры и истории на самой западной территории Российской Федерации, но и служит благотворительным целям: средства от продажи билетов на концерты направляются в фонд "Благоустройство и взаимопомощь" для финансирования работ по восстановлению и благоустройству объектов исторического наследия.