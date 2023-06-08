В Москве 8 июня откроется выставка к юбилею мультсериала "Смешарики"

В зоне "Закулисье" впервые представят редкие эскизы и артефакты, позволяющие проследить все эпохи создания сериала

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Выставка "Смешарики. Искусство быть круглым", посвященная 20-летию мультсериала, открывается в пространстве "Хлебозавод" в четверг. Посетители смогут побывать в библиотеке Лосяша, лаборатории Пина, посидеть за рабочим столом Бараша и многое другое, сообщают организаторы выставки.

"8 июня в общественном пространстве "Хлебозавод" начнет свою работу масштабная выставка "Смешарики. Искусство быть круглым" при поддержке "Тинькофф Джуниор", посвященная 20-летию легендарного анимационного проекта от ГК "Рики". <…> Миссия "Смешариков" - в доступной форме рассказывать о самом важном - продолжается в выставке, одна из главных задач которой - в игровой форме заинтересовать посетителей наукой и поэзией, спортом и садоводством, модой и высокими технологиями - словом, всем многообразием культуры", - говорится в сообщении.

Каждому герою будет посвящено свое "круглое пространство" - планетарий, оранжерея, салон красоты, кабинет, сцена, технопарк. Например, Ёжик приглашает посетителей в свой музей диковин, где собрано много раритетов - от конфетных фантиков времен Николая II до редких кактусов и кораллов. Пин будет ждать гостей в своей лаборатории, где можно будет узнать о трехмерной печати, искусственном интеллекте и почувствовать себя изобретателем, а Нюша покажет свою коллекцию предметов красоты - европейский парик, восточная шляпа, древнеегипетское ожерелье, русский кокошник и многое другое.

"Посетители смогут побывать в библиотеке Лосяша и рассмотреть Луну через его телескоп, заняться активными играми с Крошем, примерить модные новинки в гардеробной Нюши, полюбоваться коллекционными альбомами фантиков и кактусов у Ежика, посидеть за рабочим столом Бараша, заглянуть в сундук Совуньи, посетить высокотехнологичную лабораторию Пина и сделать запоминающиеся фото на легендарной розовой скамейке", - отмечают организаторы выставки.

Также в зоне "Закулисье" будут впервые представлены редкие эскизы и артефакты, позволяющие проследить все эпохи создания сериала и "раскрывающие секреты проекта". Отдельное внимание заслужат необычные NFT-Смешарики, которых посетители выставки увидят в разнообразных дизайнах и воплощениях.

Первая серия "Смешариков" вышла в эфир в 2003 году. За эти годы на студии "Петербург" было произведено более 600 серий о приключениях круглых героев, включая тематические "Азбуки со Смешариками", а также три полнометражных фильма. В настоящее время сериал переведен на 23 языка.